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Співак Джастін Тімберлейк написав відверту автобіографію

89 Читать новость на русском
Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк / Фото із соцмереж

Американський співак та актор Джастін Тімберлейк став автором мемуарів. Вихід своєї книги знаменитість анонсував у блозі.

Талановитий Джастін Тімберлейк долучився до знаменитостей, які написали мемуари. На сторінках відвертої книги співак описав своє життя та розповів те, чого не знайти у жодному інтерв'ю. 

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"У мене для вас чудова новина! Я радий нарешті показати мою першу книгу. З нетерпінням чекаю можливості поділитися з вами цими фотографіями та історіями", – написав Джастін Тімберлейк, додавши фото примірника книга. 

 

Обкладинку книги прикрасило зображення Джастіна Тімберлейка, яке лаконічно доповнило зміст видання. Згідно з анонсом, прихильники зможуть придбати мемуари співака 30 жовтня 2018 року. Назву книги можна перекласти "Ретроспективний погляд" або ж "Озираючись назад". 

Також Джастін Тімберлейк показав архівне фото, яке ввійшло до книги. На знімку артист позує перед камерою біля ялинки з іграшковою гітарою. Архівний знімок неабияк сподобався прихильникам Джастіна Тімберлейка.

"Я рідко публікую старі фотографії або історії, тому дуже радий поділитися деякими з них у книзі", – додав Джастін Тімберейк.

 

Теги: LifeStyle Література Музика Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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