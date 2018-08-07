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Співак Дзідзьо здійснив свою екзотичну мрію: відеофакт

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Співак Дзідьо
Співак Дзідьо / Фото з вільних джерел

Популярний вокаліст Микола Хома, більш відомий як Дзідзьо, вирішив втілити свою давню мрію на відпочинку. Артист поплавав в басейні з дельфінами та навіть поцілував одного з них.

Літо – чудовий час для відпочинку. І хоч тривалі та насичені гастролі часто не дозволяють артистам вдосталь поніжитись на пляжі, однак на кілька днів селебрітіз все ж дозволяють собі відпочити. 

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Винятком не став актор та співак Дзідзьо. Він разом зі своєю зірковою кумою Ольгою Цибульською вирушили на відпочинок. Для цього артистки обрали вітчизняний курорт в Запорізькій області – сонячну Кирилівку. Згодом знаменитості відвідали Одесу. 

З кумою перший раз зробили собі вихідний, – поділився Дзідзьо.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Окрім плавання на яхті, артисту вдалось здійснити свою давню та дещо екзотичну мрію. Дзідзьо поплавав з дельфінами у басейні та навіть зацілував одного з них. Тварина на ім'я Жужа була не проти обіймів та поцілунків Дзідзьо. Дельфін посміхався, як і сам співак. 

Я щасливий: збулась моя мрія. Це було фантастично. Дельфін подарував мені космічні емоції,
– написав Дзідзьо. 

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика відпочинок
Джерело: 24 Канал
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