Співак Ерос Рамаззотті виступить в Києві: перші деталі концерту

Король романтичних пісень Ерос Рамаззотті відвідає Україну в 2019 році. У Києві італійський артист дасть грандіозний концерт.

За словами організаторів, чимало українських прихильників співака очікують на появу романтичного Ероса Рамаззотті. Відтак артист потішить своїх фанатів грандіозним виступом в столичному Палаці спорту. Концерт відбудеться 8 жовтня 2019 року.

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Відомо, що виступ пройде в рамках світового турне, що охопить 5 континентів. Ерос Рамаззотті презентуватиме у світі новий студійний альбом "Vita Ce N’è", що в перекладі означає "життя". Співак розпочне свою мандрівку з Мюнхена у лютому 2019 року. Згідно з анонсом, під час виступу Ероса Рамаззотті меломани побачать сучасні візуальні ефекти та унікальну сцену.

Хто такий Ерос Рамаззотті?Італійський співак, якого по праву вважають одним з найпопулярніших вокалістів та композиторів. Ерос Рамаззотті випустив 11 студійних, кілька концертних альбомів і понад 40 синглів, практично кожен з яких ставав хітом в країнах Європи, Південної та Центральної Америки. Артист давав спільні концерти з Родом Стюартом, Елтоном Джоном і Джо Кокером, записував дуети з Шер, Тіною Тернер, Андреа Бочеллі, Петсі Кенсит, Адріано Челентано, Лучано Паваротті та іншими зірками.

Дивіться кліп спільної пісні Ероса Рамаззотті та Ніколь Шерзінгер (відео):