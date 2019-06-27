Співак Іво Бобул йде на вибори до Ради

Народний артист України Іво Бобул братиме участь у дострокових парламентських виборах 2019 року. Балотується він під номером 5 у списку політичної партії "Патріот".

Як мовиться на сайті ЦВК, Іво Бобул є членом вищезазначеної партії. Щодо його особистого життя, то він народився 17 червня 1953 року, є громадянин України та протягом останніх п’яти років проживає на її території, а саме у Києві. Має виконавець вищу освіту за спеціальністю "викладач вокалу" – закінчив Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Судимість – відсутня.

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Зареєстрував Центрвиборчком Іво Бобула та решту списку партії "Патріот" учасниками виборчого процесу 25 червня.



Іво Бобул – під номером 5 у виборчому списку партії "Патріот"

У прес-службі партії "Патріот" у коментарі 24 каналу розповіли, що Іво Бобул на пропозицію взяти участь у виборах погодився одразу, оскільки фактично з самого початку є членом цієї політсили.

Його ім’я говорить само за себе. Також він підтримує лідера партії Миколу Голомшу та перебуває з ним у дружніх і гарних стосунках. І, звісно, йому підходить і здається близькою наша ідеологія,

– зазначили представники "Патріоту"

Додамо, що Іво Бобул також є автором і виконавцем гімну партії "Патріот.