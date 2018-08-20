Співак Каньє Вест шокував мережу дивакуватим взуттям: фото

Американський співак та чоловік Кім Кардашян Каньє Вест відвідав урочисту подію в дивакуватому взутті. Фото артиста упродовж дня стали вірусними та викликали чимало насмішок.

Каньє Вест здивував мережу нещодавнім образом. Співак та власник бренду Yeezy вбрав сірий костюм від Louis Vouitton, забувши про сорочку. Відтак Каньє засвітив оголене тіло в піджаку.

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Та не ця деталь образу співака привернула чималу увагу користувачів мережі. Чоловік до костюма підібрав дивакуваті сандалі, які були на кілька розмірів меншими, аніж його нога. Окрім цього, він вдів шкарпетки, що теж викликало насмішки.

Допис, поширений Yapma Yav! ‍♀️ (@yapmayavmag) 19 Сер 2018 р. о 3:20 PDT

Допис, поширений #MONEEYMIKEIZM (@moneeymikeizm) 20 Сер 2018 р. о 4:40 PDT

Допис, поширений FashionRoast (@fashionroast) 20 Сер 2018 р. о 4:38 PDT

Користувачі мережі одразу ж висміяли такий модний промах Каньє Веста. Його взуття порівняли з дитячими та додали, що артисту бракує ще повзунків.

До слова, в такому дивакуватому взутті Каньє Вест сходив на весілля репера 2Chainz, яке відбулось в Маямі 18 серпня. Супроводжувала артиста його дружина Кім Кардашян. Зірка вбрала неоново-зелену сукню з чималим декольте та розрізом на нозі. Стильні босоніжки завершили її look.