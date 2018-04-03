Співак LAUD випустив новий кліп на чуттєву пісню: відео

Український співак та композитор LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук) представив новий кліп на чарівну пісню "Вигадав".

Артист, який брав участь у вокальному проекті "Голос країни" та був конкурсантом на Нацвідборі Євробаченні-2018, активно веде сольну кар'єру. LAUD вже презентував нові композиції та відеороботи. Серед них – кліп на чарівну пісню "Вигадав".

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У відео LAUD затримує поліція за вбивство коханої. Детективний кліп майстерно зняв режисер Максим Ксьонда, який співпрацював з відомими українськими співаками та гуртами. Зокрема, з Джамалою, Христиною Соловій, Сергієм Бабкіним, колективами 5Nizza і ТНМК.

Ідея кліпу мені здалася дуже цікавою та кінематографічною. Хоча ми знімали до глибокої ночі, процес тривав легко. Добре, що потрібно було грати самого себе, а не якогось маніяка. У відео зашифрована детективна історія, ми розраховуємо на уважних глядачів, які зможуть побачити і зрозуміти сюжет,

– розповів LAUD.

Відомо, що мелодію співак створив спільно з електронним музикантом Романом Череновим, а слова композиції належать Катерині Роговій. Наразі прихильники LAUD в захваті від нового синглу та вже очікують на концерт співака, який заплановано на 7 квітня.

Дивіться відео кліпу LAUD до пісні "Вигадав":