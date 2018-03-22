Співак Макс Барських показав неймовірні фото поїздки до Каліфорнії

Український співак Макс Барських, який починав свою кар'єру з проекту "Фабрика зірок", поєднав відпочинок з роботою. Знаменитість подався у сонячну та колоритну Каліфорнію, звідки публікую неймовірні фото на Instagram-сторінці.

Як відомо, Макс Барських поїхав до Сполучених Штатів, де у квітні розпочнеться світове турне "Тумани". Однак робочу поїздку до Каліфорнії він поєднав з відпочинком та написанням нових пісень, появу яких вже анонсував у соціальній мережі.

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У ЗМІ припускають, що наразі співак працює над новим кліпом, відтак публікує колоритні знімки з сонячного американського штату. Однак ці чутки зірка не коментує. Натомість на сторінці Макса Барських з'являються тематичні філософські дописи, які вражають своєю проникливістю.

Свобода духу під палючим промінням сонця в тиші Каліфорнійської пустелі,

– написав співак в Instagram.

Також у своїх коментарях Макс Барських дає своєрідні поради своїм прихильникам. Зокрема, він пише, що "мовчання іноді краще за будь-які слова" та варто мати своє "місце для роздумів". Тисячі людей вподобали такий філософський настрій співака.

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 17 Бер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 18 Бер 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 19 Бер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 19 Бер 2018 р. о 2:15 PDT

Допис, поширений Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 20 Бер 2018 р. о 12:39 PDT