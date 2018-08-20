Співак Мерилін Менсон знепритомнів на сцені: відео

49-річний епатажний рок-співак Мерилін Менсон дав концерт в американському місті Х'юстон. Під час свого виступу артист знепритомнів.

У США відбувся очікуваний концерт співака Мериліна Менсона. Однак прихильники рок-вокаліста насолодились тільки кількома піснями у його виконанні. Все тому, що артист був змушений передчасно піти зі сцени через погане самопочуття, повідомляє NME.

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На кадрах, які з'явились у мережі видно, як Мерилін Менсон, похитуючись та вчепившись в мікрофон, намагається проспівати пісню "Sweet Dreams", яка є кавером на композицію відомого гурту "Eurythmics". Однак завершити виступ йому так і не вдалось: 49-річний Менсон знепритомнів. Епатажний артист хотів підвестись та доспівати, проте вирішив покинути сцену.

Багато глядачів не зрозуміли, що відбувається. Ошелешені люди лише спостерігали за несподіваним інцидентом. Одразу після того, як Мерилін Менсон знепритомнів на сцену вийшов Роб Зомбі, який був учасником спільного з артистом концерту. Співак пояснив прихильникам, що його колега погано себе почуває.

Дивіться відео з концерту Мериліна Менсона в Х'юстоні:

Наразі сам Мерилін Менсон не коментує інциденту. За інформацією ЗМІ, причиною знепритомнення артиста був сонячний удар або спекотна погода.