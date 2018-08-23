Співак Олег Винник презентував нову пісню: аудіо

Популярний український співак Олег Винник зробив подарунок прихильникам на День прапора. Артист презентував новий трек з патріотичною назвою "Вишиванка".

За словами знаменитості, напередодні Дня Незалежності України варто одіти національне вбрання. З нагоди патріотичних свят Олег Винник випустив нову пісню "Вишиванка".

Читайте також: Бебешко про Винника: Я зробив йому перший альбом – музику для інтелігентної публіки

"Я щасливий представити свою "Вишиванку" напередодні святкування Дня Незалежності України. Пишаюся тим, що народився і виріс на цій землі. Безмежно люблю нашу країну, ціную працю наших людей і дякую Богові за те, що він дає мені такі пісні. Це так чудово співати про свою Батьківщину, своїх земляків, сімейні цінності, українські традиції та колорит", – розповів Олег Винник.

Окрім цього. артист започаткував своєрідний флешмоб у мережі. Олег Винник запропонував українцям опублікувати фото у вишиванках, додавши хештеги #ov та #вишиванка. Десятки людей уже долучились до флешмобу.

Слухайте нову пісню Олега Винника "Вишиванка" (аудіо):

Хто такий Олег Винник?

Український співак, композитор та автор пісень. Виступав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. Починаючи з 2011 року, Винник почав сольну кар'єру в Україні та став секс-символом українського шоу-бізнесу.