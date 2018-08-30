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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Співак Потап став зірковим членом збірної України з боксу

251 Читать новость на русском
Потап став членом зіркової команди Федерації боксу України
Потап став членом зіркової команди Федерації боксу України / Федерація боксу України

До зіркової команди Федерації боксу України приєднався відомий український продюсер, артист та шоумен – Олексій Потапенко, більш відомий як Потап.

Олексій Потапенко підтримав вітчизняних спортсменів та приєднався до масштабної всеукраїнської акції. Артист опублікував у своєму instagram надихаюче відеозвернення до майбутніх чемпіонів країни.

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Відео підтримки Потапа українських боксерів

Варто додати, що до "Команди Зірок" входять відомі українці та українки: співаки, актори, шоумени, артисти, які своїм прикладом допомагають сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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