Співак Потап став зірковим членом збірної України з боксу
До зіркової команди Федерації боксу України приєднався відомий український продюсер, артист та шоумен – Олексій Потапенко, більш відомий як Потап.
Олексій Потапенко підтримав вітчизняних спортсменів та приєднався до масштабної всеукраїнської акції. Артист опублікував у своєму instagram надихаюче відеозвернення до майбутніх чемпіонів країни.
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Відео підтримки Потапа українських боксерів
Варто додати, що до "Команди Зірок" входять відомі українці та українки: співаки, актори, шоумени, артисти, які своїм прикладом допомагають сотням тисяч українських підлітків обрати правильний життєвий шлях.
Джерело: 24 Канал
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