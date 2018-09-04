Співак Потап змінив свій імідж: фотофакт
Популярний співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, вкотре вирішив змінити свій імідж. Відповідні фото з'явились у його блозі.
З помаранчевою бородою, чи зеленою – Потап вміє здивувати своїх прихильників новими несподіваними змінами іміджу. Тепер репер вирішив вкотре проекспериментувати зі стилем.
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На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував серію знімків, на яких показав, як тепер буде виглядати. Так, на одному знімку Потап позував перед камерами в окулярах з червоною оправою та спортивному вбранні. Образ продюсера дуже нагадував Жана Рено.
Згодом Потап збрив бороду, показавши абсолютно інший стиль. Більшість прихильників зірки були вражені такими змінами іміджу та зазначили, що Потапу пасує такий образ.