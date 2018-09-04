Співак Потап змінив свій імідж: фотофакт

Популярний співак та продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, вкотре вирішив змінити свій імідж. Відповідні фото з'явились у його блозі.

З помаранчевою бородою, чи зеленою – Потап вміє здивувати своїх прихильників новими несподіваними змінами іміджу. Тепер репер вирішив вкотре проекспериментувати зі стилем.

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На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував серію знімків, на яких показав, як тепер буде виглядати. Так, на одному знімку Потап позував перед камерами в окулярах з червоною оправою та спортивному вбранні. Образ продюсера дуже нагадував Жана Рено.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Сер 2018 р. о 10:02 PDT

Згодом Потап збрив бороду, показавши абсолютно інший стиль. Більшість прихильників зірки були вражені такими змінами іміджу та зазначили, що Потапу пасує такий образ.

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Сер 2018 р. о 11:40 PDT