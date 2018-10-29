Співак Ростислав Кушина презентував кліп "Полонила": відео
Український співак, учасник першого сезону "Голос країни" Ростислав Кушина поділився новою піснею та кліпом "Полонила".
"Друзі, я надзвичайно радий представити свій дебютний кліп! Для мене це дійсно важлива подія!" – написав Ростислав у соціальних мережах.
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Зйомки відео на пісню "Полонила" відбувалися в Одесі, а режисером кліпу став Андрій Кобрин.
Дивіться кліп Ростислава Кушини "Полонила":
Хто такий Ростислав Кушина? Український співак, учасник першого сезону "Голос країни". Ростислав був учасником пректу "Битва хорів". Також співак став володарем Першої премії вокалістів при патронаті королівського дому.
Джерело: 24 Канал
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