Співак Рожден Анусі здивував прихильників кумедним анонсом: відео

Український співак та саунд-продюсер Рожден Анусі, відомий за участю в романтичному шоу "Холостяк 8", здивував прихильників несподіваною заявою. Відповідне відео він розмістив у своєму блозі.

Сьогодні, 30 серпня, у столиці відбудеться акустичний концерт співака Рождена Анусі, який виступає під сценічним ім'ям ROZHDEN. До виступу артист ретельно підготувався та записав відеозвернення до своїх прихильників.

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У ролику Рожден пообіцяв фанатам, що виконає всі пісні Олега Винника. Відтак, за словами артиста, люди можуть брати із собою на концерт і мам, і бабусь. Хоч відео було жартівливим, однак Рожден Анусі таки заспівав один із хітів Олега Винника – популярний трек "Ніно". Зробив він це у машині, коли перебував на сидіння пасажира.

Нагадаємо, що нещодавно Рожден Анусі шокував всіх питанням на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Екс-учасник "Холостяк 8" зустрівся з фіналісткою шоу Галиною Присташ. Дівчина боролась за перемогу в конкурсі, тому Рожден, як член журі, поставив їй каверзне питання: "Що б вона обрала: корону чи вийшла б за нього заміж?" Таке питання викликало шквал аплодисментів, а схвильована Галина Присташ згодом лаконічно відповіла: "Так".