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Співак Влад Топалов публічно образив пишнотілу дівчину: деталі гучного скандалу

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Співак Влад Топалов опинився в епіцентрі гучного скандалу
Співак Влад Топалов опинився в епіцентрі гучного скандалу / Фото з вільних джерел

Влад Топалов опинився в епіцентрі резонансного скандалу. Екс-соліст гурту "Smash" образив у мережі пишнотілу дівчину, через що отримав шквал критики.

Нещодавно українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналась, що відновила стосунки зі співаком Владом Топаловим. Відтоді за парою стежать не тільки прихильники зірок, але й журналісти. Однак не тільки романтичний відпочинок в Лондоні опинився центрі новин, а й скандальний допис Влада Топалова. 

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Співак опублікував фото в одній із крамниць з солодощами. Влад Топалов вирішив показати пишнотілу дівчину, яка розглядала вітрину, а потім придбала собі багато морозива. Зробив артист це в зневажливій формі.

У мене була істерика, коли я дивився, скільки морозива вона купувала! Ну, правда... Їй то куди? Ну, чесне слово!
– написав Топалов, натякаючи на зайву вагу дівчини. 

 


Допис Влада Топалова у соцмережі

Такий зухвалий та образливий коментар Влада Топалова спричинив чималий скандал в мережі. Прихильники закидали артиста гнівними повідомленнями, ставши на захист пишнотілої дівчини. "Як можна було висміяти дівчину публічно? Ти хоч розумієш, що накоїв?", "Ну ти й виродок!", "Хто вам дає право обговорювати чуже тіло?", "Можливо, вона набрала вагу через хворобу! Хто ви такий, щоб судити?", – незадоволено написали користувачі мережі. 

Упродовж години після інциденту Влад Топалов видалив допис до фото та приховав коментарі прихильників. В наступному дописі артист намагався виправдатись перед людьми, пояснивши, що й сам стояв в черзі за ласощами та набрав зайві кілограми. Однак, намагаючись пояснити ситуацію, Влад Топалов зумів ще більше загострити конфлікт. 

Вибачте мене за мою позицію, але я вважаю, що жінка зобов'язана добре виглядати! Бути матір'ю і дружиною – дві головні функції жінки, які дали їй Богом і природою. У мене є достатньо прикладів, коли жінки працювали, щоб відповідати цьому,
– додав Влад Топалов.

Окрім цього, артист розповів, що кожен повинен боротись з зайвою вагою, а не "заїдати" проблему. Відтак він був шокований, коли побачив, скільки морозива придбала дівчина в Лондоні. За словами співака, метою допису не була образа, в що аж ніяк не повірили користувачі мережі. 

 

Дорогие друзья! Доброго утра. Я бы хотел немного ситуацию обсудить) я сам страшно толстый и,к сожалению,обжора. Именно поэтому я и убиваюсь в зале по несколько часов каждый день! Неделями голодаю, чтобы потом всё же позволить себе нормально отъесться, как мы,наверняка,все любим. Я НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не собирался НИКОГО ОБИЖАТЬ. Я сам точно такой же! Но! Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина ОБЯЗАНА хорошо выглядеть! Быть матерью и женой-две ГЛАВНЫЕ функции женщины, данные ей Богом и природой.Так меня воспитывали с детства.и у меня достаточно примеров, когда женщины СТАРАЮТСЯ и трудятся, чтобы соответствовать этому.Я всегда смело говорил и говорю о своих недостатках и их совсем не боюсь.Не считаю себя идеальным. Наоборот совсем!И знаю, что если поставить задачу - то всегда можно ее достигнуть,пусть и не всегда легко.Нам всем каждый день приходиться бороться с самими собой,чтобы быть в форме. Не только внешне.И вы все это знаете.И да,я считаю, что если есть проблемы с весом,то их надо устранять, а не заедать.Я уважаю всех и никого не учу.У всех своя позиция и свой взгляд на жизнь.Я просто поделился с вами своей точкой зрения,от которой отказываться,простите, не буду.Вы можете быть с ней не согласны,но хамить в ответ и грубить,тем более, в сторону моей семьи-глупо и не мудро.Вы все равно меня не можете ни обидеть,ни задеть.Так уж вышло.Девушка была очень милая и дай Бог ей и вам всем здоровья.Просто я считаю, что можно и воздержаться от сладкого в таком случае)если вы не заметили, я сам там так же стоял и набрал себе таз сахара и благополучно его сожрал,за что сейчас и расплачиваюсь, набрав за 4 дня 5кгя найду фотки, где я жирный и с радостью вам их покажу, чтобы вы не думали, что я такой весь прекрасный.Никого я не фотографировал исподтишка.девушка случайно оказалась в кадре,а потом я только увидел, сколько она взяла и удивился.никакой злости или издевательств.будьте мудрее и различайте юмор от агрессии.я не совсем идиот,чтобы кого-то унижать прилюдно.может и можно было написать мягче,но я, честно говоря,был уверен,что вы мудрее и добрее.А вон что вышло...всем доброго дня и давайте не ругаться! В мире хватает злобы и агрессии. Мир вашим сердцам!

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

 

Теги: LifeStyle Музика Скандал
Джерело: 24 Канал
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