Співак Влад Топалов публічно образив пишнотілу дівчину: деталі гучного скандалу

Влад Топалов опинився в епіцентрі резонансного скандалу. Екс-соліст гурту "Smash" образив у мережі пишнотілу дівчину, через що отримав шквал критики.

Нещодавно українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналась, що відновила стосунки зі співаком Владом Топаловим. Відтоді за парою стежать не тільки прихильники зірок, але й журналісти. Однак не тільки романтичний відпочинок в Лондоні опинився центрі новин, а й скандальний допис Влада Топалова.

Читайте також: В США розгорівся скандал довкола витівки Меланії Трамп

Співак опублікував фото в одній із крамниць з солодощами. Влад Топалов вирішив показати пишнотілу дівчину, яка розглядала вітрину, а потім придбала собі багато морозива. Зробив артист це в зневажливій формі.

У мене була істерика, коли я дивився, скільки морозива вона купувала! Ну, правда... Їй то куди? Ну, чесне слово!

– написав Топалов, натякаючи на зайву вагу дівчини.

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 21 Чер 2018 р. о 12:33 PDT



Допис Влада Топалова у соцмережі

Такий зухвалий та образливий коментар Влада Топалова спричинив чималий скандал в мережі. Прихильники закидали артиста гнівними повідомленнями, ставши на захист пишнотілої дівчини. "Як можна було висміяти дівчину публічно? Ти хоч розумієш, що накоїв?", "Ну ти й виродок!", "Хто вам дає право обговорювати чуже тіло?", "Можливо, вона набрала вагу через хворобу! Хто ви такий, щоб судити?", – незадоволено написали користувачі мережі.

Упродовж години після інциденту Влад Топалов видалив допис до фото та приховав коментарі прихильників. В наступному дописі артист намагався виправдатись перед людьми, пояснивши, що й сам стояв в черзі за ласощами та набрав зайві кілограми. Однак, намагаючись пояснити ситуацію, Влад Топалов зумів ще більше загострити конфлікт.

Вибачте мене за мою позицію, але я вважаю, що жінка зобов'язана добре виглядати! Бути матір'ю і дружиною – дві головні функції жінки, які дали їй Богом і природою. У мене є достатньо прикладів, коли жінки працювали, щоб відповідати цьому,

– додав Влад Топалов.

Окрім цього, артист розповів, що кожен повинен боротись з зайвою вагою, а не "заїдати" проблему. Відтак він був шокований, коли побачив, скільки морозива придбала дівчина в Лондоні. За словами співака, метою допису не була образа, в що аж ніяк не повірили користувачі мережі.