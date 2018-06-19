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Співак з Колумбії приїхав вболівати за свою збірну на ЧС-2018: у Москві його пограбували

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Колумбійського співака Maluma пограбували у Москві
Колумбійського співака Maluma пограбували у Москві / Фото із відкритих джерел

Популярний колумбійський співак Maluma приїхав у Росію вболівати за свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу 2018.

У Москві його пограбували на майже 50 мільйонів рублів.

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Як пише "Интерфакс", із готельного номера знаменитості вкрали коштовностей на чималу суму.

15 червня у правоохоронні органи Москви надійшла заява від колумбійського співака Хуана Луїса Лондоньо (справжнє ім'я виконавця, – ред.), який приїхав на чемпіонат, про зникнення з його готельного номера в готелі Four Seasons цінних речей на суму 50 мільйонів 48 тисяч рублів,
– повідомив співрозмовник агентства у правоохоронних органах Москви.

За словами джерела, у Maluma вкрали сумку Louis Vuitton, кейс з колекцією годинників, ювелірні вироби та аксесуари.

Сам співак тим часом у соцмережах публікує фото з Росії.

19 червня він прибув у Саранськ, щоб повболівати за збірну Колумбії, яка зіграла свій перший матч на ЧС-2018 у Росії.

 

De camino a SARANSK. Hoy acompañamos finalmente a nuestra selección COLOMBIA !! ️

Допис, поширений MALUMA (@maluma)

У цьому поєдинку Колумбія у меншості поступилась збірній Японії з рахунком 4:1.

Теги: Новини Росії Москва Чемпіонат світу з футболу - 2018 Колумбія Пограбування
Джерело: 24 Канал
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