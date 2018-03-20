Співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян похизувались кадрами з розкішного відпочинку в Таїланді

З часу одруження Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна минув майже рік, а зіркова пара тільки тепер вирушила у справжній медовий місяць. На Instagram-сторінках знаменитостей з'явились неймовірні світлини з відпочинку.

Зіркове подружжя обрало для поїздки сонячний Таїланд. Однак це не звичайна відпустка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна, а їхній медовий місяць. Про це написала співачка, додавши до яскравих світлин відповідний хештег.

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На фото та відео українські співаки смакують традиційні таїландські напої, позують на фоні колоритних пам'яток та плавають на човні.

Кокосовий сік дуже корисний! Про морозиво я не можу такого сказати. Але скільки цього життя? Хочеться все скуштувати, головне – з ним,

– романтично написала Тоня Матвієнко.

За інформацію журналу Vivа, пара вирушила до Таїланду не тільки для відпочинку. В країні на Арсена Мірзояна та Тоню Матвієнко чекають прес-тур. Однак це не головна подія поїздки. Зіркова пара вирішила пройти обряд вінчання у східних традицій. Саме для цього подружжя обрало Таїланд.

Допис, поширений Am (@arsen_mirzoian) 19 Бер 2018 р. о 3:57 PDT

Допис, поширений Am (@arsen_mirzoian) 20 Бер 2018 р. о 2:43 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 3:56 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 19 Бер 2018 р. о 4:06 PDT

Допис, поширений Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 20 Бер 2018 р. о 2:34 PDT