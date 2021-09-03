Співав замість обіднього сну: у дитсадку Одеси хлопчик поскаржився на побиття

В одному з приватних дитячих садочків Одеси вихованець поскаржився, що його побила вихователька. Дитина каже, що отримала стусанів за те, що співала під час обіднього сну.

Як розповів хлопчик, оскільки виховательці не сподобалось, що він не хотів спати, та двічі його вдарила – у голову й у щоку.

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На щастя, дитина сильно не постраждала. Втім, як пише телеграм-канал, адміністрація дитсадка покриває виховательку й не хоче розбиратися в ситуації.

Взагалі, це був перший раз, коли мене вдарили,

– розповів хлопчик.

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