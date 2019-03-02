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      Співавтор гімну окупантів на Донбасі готував концерт у Харкові: подробиці

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      Поплічник проросійських бойовиків на Донбасі музикант Дмитро Дубров
      Поплічник проросійських бойовиків на Донбасі музикант Дмитро Дубров / Фото із соцмереж

      Співавтор та співвиконавець офіційного гімну так званої "ДНР" Дмитро Дубров планував провести гастрольний тур із власною групою Plotnik82 у Харкові.

      Музикант із окупованої Горлівки є палким прихильником проросійських бойовиків. У квітні Дубров із іншими учасниками групи планували виступити у низці харківських клубів. Так, 14 квітня концерт гурту був запланований у місцевому клубі Malevich. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив учасник бойових дій харків’янин Олексій Гер.

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      Увага, Харків. А чи є хтось, хто знає керівництво арт-клубу "Малевіч". Туди постійно приїжджає дуже цікавий гурт Plotnik82. Його керівник постійно дає концерти у Росії, а також є співавтором та виконавцем так званого "офіційного гімну ДНР",
      – написав він.

      У листопаді 2018 року Дубров побував із виступами також у Борисполі. А вкінці березня збирався поїхати із концертом у Балаклію Харківської області.

      Зазначимо, що цей музикант разом із лідерами груп "День Триффидов" та "Ощупь" записали кліп на пісню "Вставай, Донбас". Вона невдовзі стала гімном так званої псевдореспубліки "ДНР".

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      Співвиконавець гімну так званої "ДНР" гастролював Україною і збирався до Харкова:

      У коментарі "Українським новинам" знайомий Дуброва розповів, що у 2014 році музикант почав активно підтримувати проросійських бойовиків на Донбасі та заявляв: "України не існує".

      До речі, після оприлюднення у соцмережах інформації про українські гастролі музиканта-колаборанта, дані про концерт Дуброва у клубі Malevich були видалені.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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