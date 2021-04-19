Стерненко прокоментував "співпрацю з СБУ" та "кришування наркотрафіку"

Одеський активіст Сергій Стерненко заперечив свою "співпрацю СБУ", про яку раніше писали низка ЗМІ. Він також запевнив, що кримінальна справа, за якою його звинувачують у "кришуванні" продажу наркотиків – сфальсифікована.

"Співпраця з СБУ"

Активіст запевняє, що розповіді про його співпрацю зі Службою безпеки – відверта брехня. Щоб пояснити рівень "співпраці", він навів приклади своїх звернень до різних державних структур.

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Це, наприклад, та ж Держприкордонслужба, яка має забороняти в'їзд сюди іноземцям, які відвідували тимчасово окуповані території. Я ж від цього не стаю агентом ДПСУ,

– пояснив Сергій Стерненко.

Він також зауважив, що "співпрацею" з СБУ все не обмежилося. Мовляв, вже чув, як йому приписують співпрацю з ЦРУ й навіть ФСБ.

"Якщо хтось хоче вірити в конспірологію – будь ласка. Я не можу комусь заборонити", – резюмував активіст.

Справа про продаж наркотиків

До слова, раніше співпрацю Сергія Стерненка з СБУ вже заперечував голова Служби Іван Баканов. На той момент, про який мовиться, він ще не очолював спецслужбу, але запевнив, що в архівах немає "агента Стерненка"

Одним з чотирьох кримінальних проваджень, відкритих проти Сергія Стерненка є справа щодо "кришування наркотрафіку" в Одесі. Та активіст запевняє: справа сфальсифікована.

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Він пояснив, що матеріали сфальсифікували, коли він потрапив у СІЗО у 2017 році після акції протесту біля Літнього театру в Одесі.

Слідчий виявив повідомлення на якомусь інтернет-сайті, що Стерненко "кришував" наркотики у 2014 році, тобто коли мені було 18 – 19 років,

– зазначив активіст.

За його словами, фонетична експертиза не підтвердила справжність його голосу на записах з доказової бази, а свідок відмовляється з'являтися до суду.

"Він каже, що йому інший свідок сказав, що я їх "кришував". Ці свідки – засуджене угруповання, яке продавало наркотики у 2014 році в Одесі. Водночас людина, на яку він посилається, каже, що не знає мене й ніколи зі мною не спілкувався", – розповів Сергій Стерненко.

Справа Сергія Стерненка: коротко