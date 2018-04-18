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Співпраця МВС України з ФБР США: Аваков підписав важливий документ

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МВС України та ФБР підписали меморандум про співпрацю
МВС України та ФБР підписали меморандум про співпрацю / mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Реєм підписали Меморандум про взаємне співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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"Ми провели зустріч із директором ФБР Крістофером Реєм і підписали Меморандум про взаємне співробітництво по низці питань. Зокрема, боротьба з незаконним обігом наркотиків та кіберзлочинністю", – розповів Аваков.

Як розповів міністр, ця угода забезпечить "радикальний прорив" у питаннях, які стосуються обміну інформацією, а також доступу до нових технічних можливостей.

І одна з таких можливостей – це другий документ, який ми сьогодні підписали між Нацполіцією та Департаментом ФБР. Його зусилля направлені на боротьбу з організованою злочинністю. З директором ФБР ми обговорили цілий ряд загроз, які надходять до нас від путінського режиму. І також намітили деякі спільні кроки, які дозволять боротися з російською агресією,
– сказав очільник МВС.

Водночас, перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін підкреслив, що підписана рамкова Угода дасть можливість поглибити співробітництво з відповідними Департаментами ФБР і в протидії наркозлочинності, кіберзлочинності і документуванні серйозних кланів, які діють як на території України, так і по всьому світу.

Що таке Федеральне бюро розслідувань (ФБР)? Агентство Міністерства юстиції США, яке виступає у ролі федерального кримінального слідчого органу і внутрішньої розвідки (контррозвідки). В юрисдикцію ФБР входять повноваження розслідувати діяльність з приводу більш ніж 200 категорій порушень і федеральних злочинів.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини США Кібербезпека Поліція
Джерело: 24 Канал
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