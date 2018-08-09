Співпраця Порошенка з Манафортом може свідчити про його домовленості з оточенням Януковича

Інформація щодо співпраці Петра Порошенка з Полом Манафортом – додаткове підтвердження зв’язків нинішнього президента з Льовочкіним та іншими представниками оточення Януковича. Але це істотно не вплине на рейтинги Порошенка.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Михайло Басараб.

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За словами експерта, заява Ріка Гейтса (екс-партнер колишнього голови штабу Трампа Пола Манафорта) не стала великою сенсацією. Але треба розуміти, що Гейтс дає свідчення під присягою, а в США дуже жорстоко караються брехливі заяви і надання неправдивої інформації у суді і слідчим. Тому його свідчення треба сприймати серйозно.

Інформація, яку надав Гейтс – логічна, зважаючи на зустрічі Порошенка з олігархом Дмитром Фірташем і екс-регіоналом Сергієм Льовочкіним у Відні в 2014 році, які співпрацювали з Манафортом. Внаслідок цих перемовин Віталій Кличко – креатура Фірташа і Льовочкіна – відмовився від участі у виборах президента. Відповідно, балотування Порошенка і підтримка його фінансово-політичною групою Фірташа-Льовочкіна, а також допомога Манафорта могли бути результатом цих віденських зустрічей,

– вважає Басараб.

На думку політолога, ця інформація суттєво не вплине на рейтинги Порошенка, але матиме неабияке значення для експертного середовища в Україні. Всім добре відомо, хто такий Манафорт, про його зв’язки з Росією, тісні контакти з керівництвом Партії регіонів.

"Співпраця з Манафортом – ще одне свідчення того, що перемога Порошенка в 2014 році відбулася, в тому числі, за рахунок домовленостей з ключовими представниками оточення Януковича. Це пояснює, чому Льовочкін і інші колишні "регіонали" залишилися безкарними, обралися до Верховної Ради, продовжують заробляти мільйони чи навіть мільярди доларів і відверто працюють в інтересах ворога, а влада цього не "помічає", – наголосив Михайло Басараб.

Нагадаємо, екс-партнер колишнього голови передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта – Рік Гейтс – заявив, що політтехнолог допомагав Президентові України Петрові Порошенку під час президентської кампанії 2014 року. Як відомо, 2 травня у США Пола Манафорта звинуватили у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах, пов'язаних із його десятирічною роботою на "Партію регіонів". Водночас в Україні справа проти Манафорта була фактично заморожена генеральним прокурором.

Хто такий Пол Манафорт?

Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та обіймав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Манафорт також перебуває під слідством за можливі порушення податкового законодавства та відмивання грошей, зокрема й в інтересах Януковича. 30 жовтня 2017 року Манафорт здався ФБР. Йому пред'явили звинувачення за 12 епізодами.