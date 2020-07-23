Слідчі ДБР затримали співробітника одного із київських підрозділів СБУ. Працівника Служби безпеки піймали на гарячому, коли він продавав боєприпаси.

Зброю працівник СБУ продавав цивільним

За попередньою інформацією, затриманий налагодив цілий механізм збуту боєприпасів. Зброю чоловік продавав цивільним особам. Про це інформує пресслужба ДБР.

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Лише одному жителю Харкова працівник СБУ продав автомат, 5 магазинів до нього та 1 200 патронів. За все це чоловік просив 1,5 тисячі доларів. Затримали чоловіка, коли він намагався продати чергову партію патронів та гранати.

Під час обшуків виявили багато боєприпасів

Під час обшуків житла затриманого, а також приміщення у Харкові, яке він використовував під склад, виявили:

3 500 патронів;

автомат "АКС-74";

2 гранати, які ззовні схожі на бойові.

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру. Затриманому інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловіка відсторонять від займаної посади, а також оберуть йому запобіжний захід.

Зверніть увагу! Якщо горе-підприємця визнають винним, то йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.



Слідчі провели обшуки вдома у затриманого та на складі / Фото ДБР



Працівник СБУ налагодив механізм збуту зброї / Фото ДБР