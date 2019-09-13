Співробітник СБУ трагічно загинув на Одещині: що про це відомо

На Одещині під час виконання завдання загинув співробітник Служби безпеки України Олександр Іваньков. Деталей СБУ наразі не повідомляє.

Загиблий був співробітником Центру спеціальних операцій "А", про це прес-служба відомства написала на своїй сторінці.

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У Службі безпеки України деталей загибелі свого працівника поки не повідомили.

11 вересня Олександр трагічно загинув на Одещині, виконуючи завдання, максимально наближені до бойових,

– мовиться у повідомленні.

Родині Олександра у відомстві обіцяють підтримку.



Загибилй Олександр Іваньков

На Донбасі 12 вересня при виконанні бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Він отримав несумісні з життям поранення.