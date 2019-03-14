У Шевченківському районі Києва знайшли тіло співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого. У нього виявили перелом кісток носа, однак попередня причина смерті – хвороба серця.

Остаточний характер і спосіб отримання цієї травми, а також остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи, повідомили у поліції.

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Перелом кісток носа Бухтатий міг отримати, як від удару, так і від падіння.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі. Речник поліції Оксана Блищик зауважила, що телефон Бухтатого, знайшовся в одного із затриманих чоловіків.

Правоохоронці також перевірятимуть можливість застосування щодо Бухтатого клофеліну, або якоїсь іншої речовини,

– сказав співрозмовник виданню УП.

За фактом смерті чоловіка слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за умисне вбивство. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Що відомо про Бухтатого Олександра? Бухтатий Олександр мав 46 років, дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики (відповідне посвідчення у кишені одягу знайшли правоохоронці). У 2016 році, коли президент створив Раду по захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, Олександр увійшов до її складу та став її секретарем. Ця Рада – консультативний орган при президенті, покликаний моніторити ситуацію в Україні з порушеннями щодо свободи слова та створенням умов безпечної роботи журналістів. Щоправда, попри те, що Рада мала б, згідно з умовами створення, збиратися щокварталу, у 2018 році вона не збиралася жодного разу.

Дивіться відео з місця, де знайшли тіло працівника АП Бухтатого: