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      Співробітники компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна" 14 рік поспіль влаштовують весняну толоку

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      Врятувати довкілля від забруднення. Співробітники компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна" щороку виходять на весняну толоку.

      Цьогоріч вона пройшла під гаслом "СвітБезВідходів". Разом з родинами і друзями вони не тільки прибирають, а й сортують сміття. У столиці учасники акції очистили близько шести тисяч метрів зони відпочинку біля річки "Десенка".

      "Ми не просто збираємо, ми не просто сортуємо, але й є ще великий освітній елемент, який допомагає молоді краще зрозуміти, що те, що ми зазвичай викидаємо, насправді є корисним матеріалом, який може перероблятися, який є сировиною і створює додаткову вартість, виробляючи корисні речі", – зазначив директор зі зв'язків з громадськістю компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна" Андрій Бублик.

      Аби прибирати було цікавіше, компанія влаштувала для своїх співробітників командний еко-квест. А для їхніх дітей – освітні майстер-класи. Аналогічні заходи відбулись ще в 24 містах України.

      "Спочатку ми приймали участь вдвох з чоловіком, і зараз нас вже четверо, і ми всі разом ходимо на такі акції і дуже щасливі, що можемо зробити свій внесок у суспільство", – поділилась HR-директор компанії "Кока-Кола Беверіджиз Україна", учасниця акції Наталя Пинтя.

      За 14 років компанія в Україні зібрала сотні тонн сміття, яке було відсортоване та відправлене на переробку. "Кока-Кола" взяла на себе глобальне зобов’язання до 2030 року зібрати стільки ж відходів упаковки, скільки компанія випускає на ринок.

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      Теги: Новини України Новини Києва Екологія
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