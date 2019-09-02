Співвласнику готелю "Токіо Стар" повідомили про підозру, але від слідства він переховується

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру співвласнику готелю "Токіо Стар". Його звинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 9 людей.

Оголошення підозри відбулося 2 вересня. Мовиться про другого власника готелю "Токіо Стар", імені якого не називають – про це повідомили у прокуратурі Одеської області. Першого власника, Вадима Чорного, вже присудили (20 серпня) до тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

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Зауважимо, що у повідомленні прокуратури також мовиться про те, що вказаний підозрюваний переховується від слідства. Тому до суду вже скерували клопотання, щоб ймовірному винуватцю обрали запобіжний захід (тримання під вартою) заочно та видали дозвіл на затримання.

В Одесі у ніч на 17 серпня на Водопровідній, 1 в готелі "Токіо Стар" почалася пожежа. Тоді загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом ж у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.

Поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, наразі першу та третю правоохоронці не бачать як основні.

18 серпня поліцейські затримали власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Його підозрюють, відповідно другої версії, у порушенні правил пожежної безпеки. Цікаво, що "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення, а геть не як готель.

Зауважимо, що у повідомленні прокуратури про вручення підозри 2 вересня може мовитися про Сергія Дурача.



На другому поверсі, над "Токіо Стар", розташований інший готель – "Паровоз". Вадим Чорний, власник "Токіо Стар", у суді заявляв, що не має стосунку до цього закладу, а його власником і саме Дурач. Тим часом Дурач виїхав з України – за даними прокуратури.