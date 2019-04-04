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      Співзасновник 1+1 заявив про припинення інвестицій в будівництво в Україні

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      Борис Фуксман припинив інвестиції в будівництво в Україні
      Борис Фуксман припинив інвестиції в будівництво в Україні / strana.ua

      Відомий бізнесмен Борис Фуксман, який є співвласником мережі кінотеатрів та готелю Hilton у Києві та співзасновником телеканалу "1+1", заявив про припинення інвестиційних проектів в будівництві на території України.

      В інтерв'ю виданню Investory News Фуксман зізнався, що на сьогодні найбільш прибутковою для нього є сфера будівництва.

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      Міг би заробити набагато більше, якби активніше розвивав будівництво,
      – сказав бізнесмен.

      Фуксман підтвердив, що на сьогодні зупинив будівництво на території України і на сьогодні інвестує у нерухомість в Німеччині. Одним з його найбільших проектів є житлова нерухомість.

      "Я викупив колишню казарму НАТО, побудовану ще за років Другої світової війни, і перебудовую її в об’єкт житлової нерухомості", – розповів деталі Борис Фуксман.

      У цей проект він інвестує приблизно 200 мільйонів євро. Колишні казарми на території площею 120 тисяч метрів квадратних планують переробити у квартири, а уряд Німеччини підтримує такі проекти і надає інвесторам значні пільги.

      Фуксман також згадав про інвестиції в будівництво об'єктів елітної нерухомості в Австрії.

      Хто такий Борис Фуксман?Український бізнесмен єврейського походження. Є співвласником готелю Hilton у Києві та мережі кінотеатрів Cinema City. На початку 90-х разом зі своїм двоюрідним братом Олександром Роднянським заснував телеканал "1+1", а наприкінці нульових продав його Ігорю Коломойському за 200 мільйонів доларів США.

      Від покійної екс-депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної у Фуксмана залишилась донька Даніелла. 

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості України Інвестиції Будівництво Новини нерухомості
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