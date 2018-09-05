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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Спійманому на хабарі в.о. голови Держгеонадр оголосили про підозру у злочині

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Прокуратура просить суд взяти під варту Фощія
Прокуратура просить суд взяти під варту Фощія / Ілюстративне фото

У середу, 5 вересня, прокуратура Київської області повідомила про підозру виконувачу обов'язків голови Державної служби геології та надр України Миколі Фощію в отриманні хабара у розмірі 3 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

24 канал повідомляв, що 3 вересня в. о голови Держгеонадр Миколу Фощія викрили на отриманні хабара в розмірі 3 тисяч доларів. Його було затримано.

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Наразі прокуратурою області до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– зазначили у прокуратурі.

Якщо Фощія визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

 

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Хабар Корупція Розслідування ГПУ
Джерело: 24 канал
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