15:31
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Сплеск інфляції і нафта по 35: Центральний банк Росії підготував кризовий сценарій на 2019 рік

      523 Читать новость на русском
      У Росії готуються до кризи
      У Росії готуються до кризи / Фото з відкритих джерел

      Банк Росії підготував так званий "ризиковий" або "стресовий" сценарій на 2019 рік, який передбачає зниження цін на нафту до 35 доларів за барель.

      Про це повідомляє Meduza.

      Читайте також: Кримський міст зміщується: з'явилась реакція Росії

      Під час виступу у Держдумі керівниця банку Ельвіра Набіулліна заявила про розробку такого сценарію. Також вона уточнила, що у ньому закладено значне посилення санкцій щодо Росії і втечу капіталів з країни.

      Набіулліна
      Ельвіра Набіулліна

      Набіулліна керує Центробанком РФ з червня 2013 року і регулярно розробляє кризові сценарії. Це не перешкоджає їй час від часу робити заяви на кшталт: "Ціна на нафту жодним чином не впливає на економіку Росії". Тепер же головний банкір Федерації обережно зауважила, що за "стресового" розвитку подій економіку Росії очікує рецесія і "нетривалий сплеск інфляції до двозначних значень". 

      Читайте також: Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть

      Звісно, Набіулліна переконана, що у керованого нею банку "є інструменти, щоб подолати негаразди".

      До слова, базовий сценарій, на який орієнтується Центральний банк Росії у першу чергу, передбачає ціну на нафту у 55 доларів за барель й інфляцію до п'яти – п'яти з половиною відсотків у 2019 році. Станом на листопад 2018 року ціна нафти марки Brent коливається навколо 63 доларів за барель.

      Нагадаємо, санкції проти Росії почали застосовувати з 2014 року і з того часу тільки посилювалися. Зокрема, 20 листопада 24 канал повідомляв, що США ввели санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії: до санкційних списків потрапили шість фізичних осіб і три організації.

      Теги: Новини Росії Нафта
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      сьогодні , 12:30 "Євробляхери" продовжують перекривати дороги: повний перелік трас
      Євгенія Мазур 21974
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сьогодні , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 180
      Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      19 листопада , 09:00 Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток
      933
      Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      сьогодні , 11:01 Тил Героя: чим живе родина головного десантника України
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      сьогодні , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори так необхідні українським бійцям на Донбасі
      Віталій Дейнега 307
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Британський художник створює оригінальні роботи з підручних засобів: неймовірні фото
       14 лютого , 10:00
      Як "Новачок" потрапив в організм пари з Еймсбері: версія експерта із хімічної зброї
       5 липня , 17:30
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук