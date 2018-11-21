Сплеск інфляції і нафта по 35: Центральний банк Росії підготував кризовий сценарій на 2019 рік

Банк Росії підготував так званий "ризиковий" або "стресовий" сценарій на 2019 рік, який передбачає зниження цін на нафту до 35 доларів за барель.

Про це повідомляє Meduza.

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Під час виступу у Держдумі керівниця банку Ельвіра Набіулліна заявила про розробку такого сценарію. Також вона уточнила, що у ньому закладено значне посилення санкцій щодо Росії і втечу капіталів з країни.



Ельвіра Набіулліна

Набіулліна керує Центробанком РФ з червня 2013 року і регулярно розробляє кризові сценарії. Це не перешкоджає їй час від часу робити заяви на кшталт: "Ціна на нафту жодним чином не впливає на економіку Росії". Тепер же головний банкір Федерації обережно зауважила, що за "стресового" розвитку подій економіку Росії очікує рецесія і "нетривалий сплеск інфляції до двозначних значень".

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Звісно, Набіулліна переконана, що у керованого нею банку "є інструменти, щоб подолати негаразди".

До слова, базовий сценарій, на який орієнтується Центральний банк Росії у першу чергу, передбачає ціну на нафту у 55 доларів за барель й інфляцію до п'яти – п'яти з половиною відсотків у 2019 році. Станом на листопад 2018 року ціна нафти марки Brent коливається навколо 63 доларів за барель.

Нагадаємо, санкції проти Росії почали застосовувати з 2014 року і з того часу тільки посилювалися. Зокрема, 20 листопада 24 канал повідомляв, що США ввели санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії: до санкційних списків потрапили шість фізичних осіб і три організації.