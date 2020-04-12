Сплю 4 години на добу, куди мені ще міністром, – Ляшко про пропозиції очолити МОЗ

Заступник голови МОЗ і головний санепідемлікар України Віктор Ляшко розповів, чи пропонували йому посаду міністра охорони здоров'я. Він також поділився тим, як справляється з навантаженням і постійним стресом під час епідемії.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. За його словами, йому не пропонували посаду глави МОЗ.

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Про стосунки з ексміністром Леонідом Ємцем і нинішнім очільником МОЗ Максимом Степановим

Він зазначив, що двічі особисто подавав заяви на звільнення протягом часу, коли на посаді був Ємець. Ляшко сказав, що цей період він не скоро забуде, оскільки стиль керування ексміністра не всім подобається.

Заступник глави МОЗ стверджує, що суперечки з Ємцем виникали щодо експертних оцінок ситуації, що склалася в Україні. Певні речі, за його словами, він не міг сприймати.

Водночас з діючим міністром у Ляшка налагоджуються професійні стосунки.

Про зберігання спокою під час пандемії

Віктор Ляшко визнає, що інколи через велике навантаження йому не вдається зберігати спокій. Він вказує на величезну відповідальність за прийняті ним рішення.

Інколи ми спілкуємося на досить високих тонах. Але за що дякую тим, хто поруч зі мною – ніхто не звертає на це увагу, всі роблять свою роботу. Ввечері розходяться, а зранку приходять знову. Ввечері – це я так сказав, раніше 23-ої звідси ще здається ніхто не виходив,

– розповів головний санепідемлікар.

Що відомо про Віктора Ляшка? Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року у селі Осова Рівненської області. У 2003 році закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. З 2010 по 2013 пройшов шлях від головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Санепідемслужби України. З 2013 року до лютого 2014 року очолював Київський обласний лабораторний центр Санепідемслужби.



У 2014 році Ляшко очолив громадську організацію Інфекційний контроль в Україні. Під його керівництвом вона реалізовувала грантовий проєкт щодо лікування хворих на туберкульоз. У 2015−2018 році був консультантом з питань громадського здоров'я проєкту USAID Реформа ВІЛ-послуг в дії. Також працював експертом з питань громадського здоров’я в Реанімаційному пакеті реформ у 2014−2016 роках. У лютому 2018 року Ляшко став заступником гендиректора Центру громадського здоров'я.



Віктор Ляшко був призначений заступником ексміністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької майже одночасно з цими звільненнями – 24 грудня 2019 року. 26 лютого заступник міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької Віктор Ляшко був призначений головним санітарним лікарем України.