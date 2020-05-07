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      Спочатку безпека, а потім політика, – Корнієнко про вибори на Донбасі

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      Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. На території Донбасу вибори можуть відбутися лише в тому випадку, коли буде контроль над кордоном.

      Зараз влада стоїть на засаді того, що безпекові чинники мають бути попереду політичних. Про це в ефірі "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

      До теми За яких умов місцеві вибори на Донбасі відбудуться: пояснення Офісу Президента

      За його словами, оновлений український склад Тристоронньої контактної групи свідчить про те, що Україна готова продовжувати перемовини.

      Коли йдеться про вибори на Донбасі ми віримо, що вони пройдуть в один день із виборами на території всієї України. Спочатку безпека, потім політика,
      – зазначив Корнієнко.

      Він додав, якщо ми досягнемо контролю над кордоном і буде виконаний безпековий чинник, тоді на Донбасі можна буде розпочинати політичний виборчий процес.

      Довідка. Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

      Що відомо про вибори на окупованому Донбасі

      • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.
      • У "Слузі народу" сподіваються, що вибори пройдуть таки на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
      • Керівник ОПУ Андрій Єрмак вже заявив, що виборів під дулами автоматів не буде, потрібна безпека.
      • Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль.
      • У Держдепі США уже заявили, що вибори провести неможливо допоки на Донбасі лунають постріли.
      • ОПОРА наголосила, що Росія та ОРДЛО залишаються зацікавленими в отриманні спеціального статусу для Донбасу, а вибори є лише перехідним містком до цього.
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Україна – Росія Місцеві вибори 2020 Окуповані території Слуга народу Вибори на Донбасі Новини України Новини політики
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