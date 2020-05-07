Спочатку безпека, а потім політика, – Корнієнко про вибори на Донбасі

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. На території Донбасу вибори можуть відбутися лише в тому випадку, коли буде контроль над кордоном.

Зараз влада стоїть на засаді того, що безпекові чинники мають бути попереду політичних. Про це в ефірі "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі сказав голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

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За його словами, оновлений український склад Тристоронньої контактної групи свідчить про те, що Україна готова продовжувати перемовини.

Коли йдеться про вибори на Донбасі ми віримо, що вони пройдуть в один день із виборами на території всієї України. Спочатку безпека, потім політика,

– зазначив Корнієнко.

Він додав, якщо ми досягнемо контролю над кордоном і буде виконаний безпековий чинник, тоді на Донбасі можна буде розпочинати політичний виборчий процес.

Довідка. Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

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