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Спочатку протверезійте: Шерон Осборн дорікнула батькові Меган Маркл

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Шерон Осборн дорікнула батькові Меган Маркл на телеканалі CBS
Шерон Осборн дорікнула батькові Меган Маркл на телеканалі CBS / www.independent.ie

65-річна телеведуча Шерон Осборн у своєму ток-шоу The Talk на CBS різко висловилась щодо напруженої ситуації між герцогинею Сассекською Меган Маркл і її батьком Томасом Марклом.

Про це повідомляють на Metro.

Після гучних заяв Томаса Маркла про те, що він хоче відновити стосунки з донькою і що не розуміє, чому королівська сім’я не сприймає його платних інтерв’ю, Шерон Осборн звинуватила чоловіка у пияцтві.

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Це ж абсолютно очевидно, у вас серйозні проблеми з алкоголем. Як очевидно і те, що в останні кілька років ви не були близькі зі своєю дочкою. Спочатку протверезівши, а потім повертайтеся. Просто порадійте за свою дочку. Дозвольте їй жити своїм життям. Вона так гідно поводиться. Ви теж повинні бути хоч трохи гідні її,
– звернулася вона до Томасу з екрану телевізорів.


Шерон Осборн дорікнула батькові Меган Маркл на телеканалі CBS

Інсайдери видання The Sun вони розповіли, що батько герцогині ніколи не дозволяє собі перебільшувати з алкоголем і він зараз дуже злий через необґрунтовані звинувачення.

"Він був вражений цими твердженнями. Це абсолютно невірно і він досі переживає недавні проблеми зі здоров'ям, роблячи ці звинувачення неправдоподібними. Він злий. Дуже злий. Шерон Осборн взагалі його не знає. Як вона сміє це говорити?", – заявило джерело у виданні.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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