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      Спочатку щелепу всю звело, а зараз вуха болять, – Семеренко прокоментувала провал в Антохльці

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      Семеренко прокоментувала провал в Антохльці
      Семеренко прокоментувала провал в Антохльці / gettyimages.co.uk

      Українські біатлоністки Валентина Семеренко і Юлія Журавок прокоментували результати спринтерської гонки в Антхольці. Обидві спортсменки невдало виступили на першій гонці шостого етапу Кубка світу.

      Семеренко розповіла, що їм було надзвичайно складно бігти через те, що гонка відбувалася високо в горах. За словами біатлоністки, вона не встигли акліматизуватися.

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      Виходить, ми тут вже третій день, третій-четвертий день акліматизації... Так важко – просто не передати! У мене спочатку щелепу всю звело, а зараз вуха болять через дуже великий перепад тиску. Звичайно, завжди чекаєш кращого, але ми знали, що буде дуже важко і потрібно буде терпіти і боротися. На жаль, на скільки сил вистачило, на стільки й терпіла, і боролася.

      Так, етап в Антхольці дійсно хороший, феєричний, багато вболівальників, глядачів. Тут затишно і тепло, хоч і морози – сонце пригріває так, що завжди тепло і радісно. А по нам – так як ми дівчата не гірські, нам дуже важко бігти на такій висоті, легше біжиться на рівнині,
      – цитує Валентину сайт Федерації біатлону України.

      "Ми ж дівчата не гірські, як, наприклад, та ж Італія. Може комусь і досить легко тут біглося, але нам реально було дуже складно. Звичайно, це і позначалося на стрільбі, потрібно ще трохи часу, щоб адаптуватися до цієї висоті. Думаю, в наступній гонці буде набагато легше", – додала Семеренко.

      Також поскаржилася на висоту і Юлія Журавок.

      Навіть не знаю, що сказати після такої гонки. Висота сьогодні, звичайно, дуже тиснула. І якби ж то ходом не дуже, але хоч би на стрільбі в нуль відпрацювала, а немає... Приходиш на рубіж жахливо виснажений, повітря ніби не вистачає, ось через це й були допущені промахи. Чесно кажучи, розумію, що функціонально я зараз дуже слабка, тому потрібно просто працювати й працювати далі,
      – розповіла Юлія.

      Спринтерську гонку в італійському Антхольці впевнено виграла чеська біатлоністка Маркета Давидова. Найкращою з українок виявилася Анастасія Меркушина, яка фінішувала на 35 місці. Валентина Семеренко завершила гонку 60-ю, а Юлія Журавок – 82-ю. Уже в п'ятницю, 25 січня, відбудеться чоловічий спринт.

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      Теги: Спорт Валентина Семеренко Новини біатлону Юлія Журавок
      Джерело: 24 Канал
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