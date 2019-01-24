Спочатку щелепу всю звело, а зараз вуха болять, – Семеренко прокоментувала провал в Антохльці

Українські біатлоністки Валентина Семеренко і Юлія Журавок прокоментували результати спринтерської гонки в Антхольці. Обидві спортсменки невдало виступили на першій гонці шостого етапу Кубка світу.

Семеренко розповіла, що їм було надзвичайно складно бігти через те, що гонка відбувалася високо в горах. За словами біатлоністки, вона не встигли акліматизуватися.

Читайте також: Збірна України здивувала складом на етап Кубка світу з біатлону в Антхольці

Виходить, ми тут вже третій день, третій-четвертий день акліматизації... Так важко – просто не передати! У мене спочатку щелепу всю звело, а зараз вуха болять через дуже великий перепад тиску. Звичайно, завжди чекаєш кращого, але ми знали, що буде дуже важко і потрібно буде терпіти і боротися. На жаль, на скільки сил вистачило, на стільки й терпіла, і боролася.

Так, етап в Антхольці дійсно хороший, феєричний, багато вболівальників, глядачів. Тут затишно і тепло, хоч і морози – сонце пригріває так, що завжди тепло і радісно. А по нам – так як ми дівчата не гірські, нам дуже важко бігти на такій висоті, легше біжиться на рівнині,

– цитує Валентину сайт Федерації біатлону України.

"Ми ж дівчата не гірські, як, наприклад, та ж Італія. Може комусь і досить легко тут біглося, але нам реально було дуже складно. Звичайно, це і позначалося на стрільбі, потрібно ще трохи часу, щоб адаптуватися до цієї висоті. Думаю, в наступній гонці буде набагато легше", – додала Семеренко.

Також поскаржилася на висоту і Юлія Журавок.

Навіть не знаю, що сказати після такої гонки. Висота сьогодні, звичайно, дуже тиснула. І якби ж то ходом не дуже, але хоч би на стрільбі в нуль відпрацювала, а немає... Приходиш на рубіж жахливо виснажений, повітря ніби не вистачає, ось через це й були допущені промахи. Чесно кажучи, розумію, що функціонально я зараз дуже слабка, тому потрібно просто працювати й працювати далі,

– розповіла Юлія.

Спринтерську гонку в італійському Антхольці впевнено виграла чеська біатлоністка Маркета Давидова. Найкращою з українок виявилася Анастасія Меркушина, яка фінішувала на 35 місці. Валентина Семеренко завершила гонку 60-ю, а Юлія Журавок – 82-ю. Уже в п'ятницю, 25 січня, відбудеться чоловічий спринт.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram