16:57
7 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська отвєтка "Чорнобилю". Країна заборон
      Вєсті Кремля
      00:38, сьогодні
      Вєсті.UA: Як створюються політичні партії. У чому Луценко підозрює Ющенка
      Вєсті.UA
      00:06, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Програми Хроніки неоголошеної війни
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну

      Хроніки неоголошеної війни 49 Читать новость на русском

      Українські футбольні фанати, які до того воювали перед футбольними матчами та на стадіонах, оголосили перемир’я та пішли воювати на Донбас – з російськими окупантами. Про позицію ультрасу на війні та про те, як вони боронять Україну зі зброєю в руках – розповів ультрас, екс-боєць "Азову" Олексій Рубцов.

      Як стають справжніми ультрас?

      – Напевно так відбувається у всіх: спочатку тебе приводять на матч батьки, ти проникаєшся тією атмосферою футболу, в подальшому тобі вже треба більше емоцій і коли ти бачиш таких палких ультрасів ти приходиш на ті сектори.

      Читайте також: Історія волонтера, який п'ять років допомагає українській армії: як працює та що зробив

      – Особисто я потрапив в ультра доволі пізно, адже половину юнацьких років я провів у військовому інституті в армії, а потім в Збройних силах. І вже у 2007 році я почав знову відвідувати всі матчі київського "Динамо". Тоді один із моїх друзів запропонував піти на ультрас-сектор.

      Ультрас команди
      Ультрас команди "Динамо"

      – Яка різниця між звичайним фанатом і ультрасом? Перш за все, на секторах ультрасу є свої правила та порядки: зокрема, заборонено приходити п’яним, вживати алкоголь на секторі тощо. Це підтримує дисципліну.

      Як для Олексія почався Майдан?

      – Спочатку нам було байдуже, що Україна підтримує курс на євроінтеграцію. Участь фанатів у таких заходах – було особистою справою кожного. Для мене почався Майдан, коли вже я почув про силовий розгін студентів "Беркутом". І оскільки ультраси мали досвід у бійках з Беркутом, ми вирішили приєднатися, перш за все з метою захисту.

      Як виникло перемир'я між ультрасами?

      – Це сталося само собою. Наскільки я знаю, ініціатива була від фанатського угруповування "Динамо" (Київ), решта вболівальників її підтримали.

      Ультрас
      Ультрас "Динамо" теж були на Майдані

      – Коли наші хлопці знаходилися на Банковій чи вулиці Грушевського, то саме тоді відбулися перші події. Перед нами стояли стіна "нацгвардійців", зліва могли бути фанати "ЦСК" (Київ) – наші суперники на футбольному полі, а праворуч – вболівальники київського "Арсеналу", які були нашими ідеологічними супротивниками.

      Мабуть, всі розуміли, що перед лицем спільного ворога необхідно об’єднатися, або, як мінімум, припинити ворожнечу між собою,
      – наголосив Олексій Рубцов.

      Як ультрасу воювалося в полку "Азов"?

      – Якщо і виникали якісь суперечності, то це більше було у вигляді особистих конфліктів чи образ. Якихось суперечок з приводу футбольних протистоянь – що я фанат "Динамо", а хтось фанат "Шахтаря" – не було.

      Читайте також: Пройти війну та не втратити себе: мотивуюча історія ветерана АТО

      – Наприклад, ми могли жартувати один над одним під час обстрілу. Коли сиділи фанати «Динамо» і фанати харківського «Металіста», що якщо один із них під час обстрілу вціліє, то інші заберуть фото фанатський банер. Це все було на рівні жартів.

      Коли закінчиться перемир’я?

      – По аналогії з подіями, які відбувалися у Хорватії, по закінченню війни хорвати з сербам припинили перемир'я.

      Нагадаємо, у травні 1990 року на стадіоні в Загребі відбувся "матч ненависті" – тоді почалася масова бійка між вболівальниками хорватського "Динамо Загреб" та сербського "Црвена Звезда". Можна сказати, що тоді билися не просто футбольні хулігани, а в якійсь мірі билися Хорватія та Сербія, між якими уже назрівала війна. Згодом війна почалася і ультрас змінили фаєри на автомати та гранати й пішли на фронт.

      – Я не можу сказати, чи йде це перемир'я зараз на спад, оскільки війна на Донбасі досі триває. Але думок щодо спеціального зриву перемир'я немає. Вболівальників багато в чому поєднують участі в бойових діях чи волонтерській допомозі. Проте футбол поступово згасає, рівень гри впав, тому не завжди можна знайти бажання підтримувати хлопців з команди.

      Чи не сумуєш ти за часами суперництва між ультрасами?

      Звісно, сумую, бо ці емоції та адреналін неможливо ні ж чим порівняти, хіба лише з тим адреналіном, який ти отримуєш під час бойових дій.

      Думаю, що спочатку треба розібратися з ворогом на Сході, а після цього вирішувати наші футбольні питання. Можливо повернуться на футбольну карту до Києва "Металіст", "Дніпро". Тоді нам знову треба буде дозволити, що "Динамо" (Київ) – найсильніші.

      Чи воюють російські ультраси з іншої сторони?

      Важко відповісти на це питання. Я впевнений і чув, що участь на боці Росії приймають представники фанатських російських рухів.

      Деяка частина футбольних вболівальників луганської "Зорі" чи донецького "Шахтаря" переїхала до Росії. Але я не маю інформації, чи вони воюють на фронті з російської сторони. Хоча українські офіційні фірми цих команд воюють на боці України і не приховують цієї позиції,
      – заявив Рубцов.

      Скільки ультрасів загинули?

      – Я знаю, що серед загиблих хлопців-ультрасів, за останніми підрахунками, було 34 людини. Нещодавно на одному з футбольних матчів вивішували банери, де вказували імена та прізвища хлопців, які загинули на війні.

      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі

      – Не знаю, як це відбувається в інших фанатів, а на матчах "Динамо" прийнято вигукувати імена загиблих бійців в кінці футбольного матчу та пам’яті. Окрім того, ультраси допомагають родинам загиблих, спілкуються з ними. Так, на честь вбитого хлопця "Амброса" відкрили спортивний зал у Черкасах.

      Чому тепер на матчах рідше лунають кричалки про Путіна?

      – Це в будь-якому випадку не пов’язано з клубом чи керівництвом. На мою думку, це просто невеликий спад тієї ненависті, жаги до помсти та перемоги, як це відбувається в суспільстві. Інколи взагалі будь-які скандування відсутні. А люди, які навіть мали відношення до волонтерства тощо, зараз кажуть, що вже втомилися. До того ж, підрозділи ЗСУ почали самі себе забезпечувати.

      – А ті хлопці, що раніше були на секторах, рідше приходять на футбольні матчі.

      blog_ava
      Не повірив очам: українські політики шоковані заявою Зеленського про Росію і найманців
      сьогодні
      16075
      Автор: Віталій Дейнега
      Теги: Футбол Новини Спорту Україна – Росія Війна на Донбасі Динамо Відеоблоги Жертви Ультрас Хроніки неоголошеної війни
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      сьогодні , 16:30 "Спочатку треба розібратися з ворогом": боєць розповів, чому футбольні фанати йдуть на війну
      Віталій Дейнега 49
      Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 13:12 Хто переможе у матчі Україна – Сербія: опитування
      388
      Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      сьогодні , 15:30 Тест: чи схильні ви до підвищення тиску?
      516
      Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 14:51 Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 2102
      Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      сьогодні , 13:44 Зеленский идет по стопам Порошенко, или Почему нужна четкая стратегия победы?
      Юрій Бутусов 981
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук