Сподівання Трампа на "велику угоду" з Путіним – це ілюзія, – екс-посол США

Підготовка Дональда Трампа до зустрічі з Володимиром Путіним свідчить про те, що американський лідер все ж сподівається укласти "велику угоду" з главою Кремля. Однак подібні прагнення президента США – це велика ілюзія, адже очільник Росії не готовий іти на компроміси.

Про це у статті для The Washington Post пише екс-посол США та колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу.

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Як зазначає американський дипломат, усім би хотілося зупинити погіршення відносин Вашингтона з Москвою, але домогтися цього можна, тільки якщо Захід буде дотримуватися своїх принципів і наполягати на змінах російської поведінки.

"Незаконно анексувавши Крим, продовжуючи вести неоголошену війну на сході України та окупувавши великі частини території Грузії й Молдови, путінська Росія розтоптала міжнародні правила і чітко позначила себе ревізіоністською державою, такою, що підриває основу співробітництва із європейської безпеки", – нагадує автор статті.

До того ж, в Сирії Кремль не бореться з "Ісламською державою", а зміцнює режим Башара Асада і забезпечує стратегічний плацдарм Ірану, продовжує Вершбоу. Також Москва вийшла з деяких угод щодо контролю над озброєнням та "грубо порушила" інші домовленості, включаючи договір РСМД 1987 року. Російський президент "систематично намагався втрутитися" в західні вибори і "дискредитувати демократичні організації", в тому числі НАТО і ЄС, йдеться у статті.

За цих обставин ми повинні відмовитися від фантазії про велику угоду з Путіним заради стратегічного терпіння. Найкращий спосіб домогтися цього за короткий термін – контролювати суперництво і скоротити ризик прямого конфлікту як за допомогою впевненого стримування, так і використовуючи інструменти холодної війни, включно з контролем над озброєнням та прозорістю у військовій сфері,

– підкреслює експерт.

Між тим стратегічне терпіння не означає, що західні країни повинні сидіти, склавши руки, додає Вершбоу. Вони повинні захищати власні цінності і підтримувати "те, що залишилося від громадянського суспільства в Росії". Заходу необхідно брати участь у діалозі з російським урядом і намагатися співпрацювати з тих небагатьох питань, за якими інтереси сторін збігаються, зокрема, це стосується ситуації на Корейському півострові.

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Тому перш ніж призначати дату саміту з Путіним, глава Білого дому повинен домогтися, щоб уряди двох країн погодилися виконати низку "реалістичних завдань", радить екс-посол США. Наприклад, для зниження ризику випадкового військового конфлікту Вашингтон може переконати Москву скоротити число військових навчань в Європі. Можна запропонувати зміцнити діалог між НАТО і Росією, а також розширити обмін інформацією про терористичні загрози. Також необхідно забезпечити доступ інспекторів до американських і російських військових об'єктів, щоб розвіяти сумніви обох сторін про порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Домовленості щодо цих кроків не трансформують відносини (між США та РФ – "24"). Але вони можуть зупинити погіршення ситуації та створити простір для вирішення складніших проблем, включно із завершенням конфлікту на сході України,

– робить висновок Вершбоу.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні.



Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулого року в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.