Сподіваємося, що в АП не будуть гальмувати підписання металургійного закону, – глава комітету ВР

Закон про продовження підвищеного мита на експорт українського металобрухту повинен бути поза політичної кон'юнктури, оскільки він прийнятий в інтересах всього українського суспільства.

Про це завив в інтерв'ю виданню "Мінпром" глава комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді прийнятий закон встановлює мито на рівні 42 євро за тонну на вивезення металобрухту за кордон. Даний закон захищає українську промисловість, особливо на тлі протекціоністської політики США і ЄС, які вводять мита на ввезення металопродукції. Крім того, як стало відомо, тільки в квітні 2018 року 85% українського металобрухту було продано невизнаному Придністров'ю, що знаходиться під впливом РФ.

В даний момент закон чекає на підпис спікера ВР Андрія Парубія, а потім президента Петра Порошенка.

"Новий "металургійний" закон отримав широку підтримку як в комітеті ВР з питань промислової політики і підприємництва, так і в залі парламенту. З огляду на що ми пішли назустріч пропозиції парламентської більшості щодо терміну дії закону (продовження підвищеного мита на 1 рік замість 3 років) – ми сподіваємося, що в Адміністрації Президента не будуть гальмувати підписання закону", – заявив глава парламентського комітету.

Також Галасюк повідомив, що прийняття закону, це потужне "щеплення" стабільності для курсу гривні і цін в магазинах", тому він повинен бути поза політичної кон'юнктури.