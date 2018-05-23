13:48
23 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 11°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
  • субота
    19°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ракети Путіна російський вітчизняний автопром. Атака дронів
Вєсті Кремля
21:39, 22 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:53, 22 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сподіваємося, що в АП не будуть гальмувати підписання металургійного закону, – глава комітету ВР

61 Читать новость на русском
Віктор Галасюк
Віктор Галасюк / qha.com.ua

Закон про продовження підвищеного мита на експорт українського металобрухту повинен бути поза політичної кон'юнктури, оскільки він прийнятий в інтересах всього українського суспільства.

Про це завив в інтерв'ю виданню "Мінпром" глава комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді прийнятий закон встановлює мито на рівні 42 євро за тонну на вивезення металобрухту за кордон. Даний закон захищає українську промисловість, особливо на тлі протекціоністської політики США і ЄС, які вводять мита на ввезення металопродукції. Крім того, як стало відомо, тільки в квітні 2018 року 85% українського металобрухту було продано невизнаному Придністров'ю, що знаходиться під впливом РФ.

В даний момент закон чекає на підпис спікера ВР Андрія Парубія, а потім президента Петра Порошенка.

"Новий "металургійний" закон отримав широку підтримку як в комітеті ВР з питань промислової політики і підприємництва, так і в залі парламенту. З огляду на що ми пішли назустріч пропозиції парламентської більшості щодо терміну дії закону (продовження підвищеного мита на 1 рік замість 3 років) ми сподіваємося, що в Адміністрації Президента не будуть гальмувати підписання закону", заявив глава парламентського комітету.

Також Галасюк повідомив, що прийняття закону, це потужне "щеплення" стабільності для курсу гривні і цін в магазинах", тому він повинен бути поза політичної кон'юнктури.

Теги: Верховна Рада Петро Порошенко металургія Законодавство Адміністрація Президента Андрій Парубій мито Міністерство промислової політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук