Сподіваюся, що Луценко добровільно складе свої повноваження, – радник Зеленського

Радник Володимира Зеленського Руслан Рябошапка у програмі "Що це було" розповів про розпуск Верховної Ради, провал судової системи, органи НАЗК, ГПУ та, зокрема Луценка.

Про Юрія Луценка

– У генпрокурора Луценка є певна волативність думок і він часто змінює цю думку. Я сподіваюся, що генпрокурор дослухається до порад новообраного президента і добровільно складе свої повноваження.

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– І тут питання навіть не в тому, що Генпрокуратура втратила занадто багато часу і можливості, щоб Україна жила краще, а негідні люди були покарані. А в тому, що власне людина, яка перетворилася на політика, і є одночасно неефективним генпрокурором продовжить далі шкодити Україні на цій посаді.

Депутати бояться розпуску і дострокових виборів

– Чому депутати намагаються відтягнути інавгурацію президента? На це є дві політичні причини. По-перше, Верховна Рада боїться розпуску, тому намагається перенести цю дату якомога далі. До того ж, ця дата інавгурації важлива для поки що чинної влади, бо як ми бачимо протягом останніх днів відбувається дуже багато кадрових призначень.

– Також парламент боїться дострокових виборів, тому що за ними залишилося буде багато невиконаних домашніх завдань і рішень. Це може бути свідченням того, що парламент не настільки ефективний, як депутати намагаються переконати українців. Найнижчий рейтинг довіри до парламенту як до державної інституції це підтверджує.

– Я думаю, що дострокові вибори, якщо вони таки будуть, суттєво змінять політичний ландшафт і розклад політсил у парламенті. Принаймні, з’явиться декілька політичних сил, зокрема Зеленського та Вакарчука. Проте я притримуюся позиції, що 27 травня не є тією червоною датою, після якої можна розпустити ВР.

Про судову реформу

– Однією з можливостей для покращення роботи обох органів – Вищої кваліфкомісії (ВКК) та Вищої ради правосуддя (ВРП) – є залучення більшої кількості громадських або міжнародних експертів. Очевидно, що ВРП має у своєму складі багато людей, яких не можна назвати нейтральними і політично незаангажованими. І проблема у тому, що ми не зможемо законом перезавантажити ВРП, оскільки вона захищена Конституцією.

– Мені здається, що вся судова реформа відбувалася таким чином, щоб не зробити суддів незалежними і вибудувати певну вертикаль, яка б замикалася в Адміністрації Президента. Тому роль ВРП і ВКК була побудована так, начебто прямих зв’язків немає, але ці два органи тримали в страху і зв’язку з Банковою всю судову систему. Тому ми ніби і маємо успішну судову реформу, але одночасно з тим є такі ганебні факти недоброчесності.

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– Цікаво, що українська система е-декларування є взірцевою для багатьох країн. Навіть канадці говорять, що в них цього немає і вони б залюбки з цим ознайомилися. Але в і проблема: ми нібито маємо хороші інституції, але там або "неправильні люди", або є певний політичний чинник, який змушує тих людей працювати не за законом.

– До прикладу, НАЗК – в принципі недієздатний орган і немає шансів для його оновлення. Там очевидно має бути нове керівництво і "очищений" апарат. Ще одні проблемні органи – НАБУ та САП, але там ще є шанси, якщо вони почнуть працювати спільно. Потрібно, щоб лідер кожного з уих органів розумів, що він може вижити тільки у співпраці з іншим.

– Що відомо про Танасевич, яка очолила Антикорупційний суд? Ми знаємо про те, що вона показала високий рівень знань під час кваліфікованого відбору на посаду голови Вищого антикорупційного суду. Також немає фактів, які б свідчили про її недоброчесність чи непрофесійність, тому це достойний вибір.

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