Він казав, що мусить там бути, – директор школи про загиблого на Донбасі Івана Ковальовського

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На Донбасі 26 квітня загинув військовий родом з Івано-Франківської області. Життя Івана Ковальовського обірвала куля снайпера. На рідній Городенківщині про нього згадують, як про чуйну, добру та працьовиту людину.

Джерело:

24 канал

Про те, яким був загиблий герой, розповів 24 каналу Ярема Сташків – директор Далешівської загальноосвітньої школи. Саме цей заклад і закінчив Іван Ковальовський.

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Про смертельне поранення батька розповіли сину загиблого

Ярема Богданович дізнався про трагедію від родини полеглого захисника, адже його сестра теж працює у школі. З командиром частини спілкувався син Івана. Саме йому розповіли по смертельне поранення батька – куля ворожого снайпера прошила хребет та черевну порожнину.

Іван казав, що я мушу там бути, там мої колеги, там хлопці загинули,
– поділився директор спогадами.

Іван прислав прапор, підписаний хлопцями з бригади

До рідної школи Іван Ковальовский передав речі з фронту, які досі турботливо зберігають.

Він прислав мені прапор, підписаний хлопцями з бригади, медаль прислав. Усе це в школі зберігається,
– додав Ярема Богданович.

Після повідомлення про загибель у школі провели лінійку, на якій і вшанували героя. Усі схилили голову під час хвилини мовчання.

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Понад все герой любив рибалку

Очільник школи каже, що Іван був звичайною людиною: працьовитою, уважною, понад все полюбляв рибалку. Міг гайнути на Дністер, аби зайнятись улюбленою справою.

Іван вже отримував поранення у 2015 році

Ще 6 років тому захисник вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО. Він підірвався на розтяжці і зазнав важких травм. Лікувався Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт. Позивний "Африка", як розповів Ярема Сташків, Іван отримав, оскільки служив у Сьєрра-Леоне.

 Іван Ковальовський проживав у Дніпрі. Йому було 48 років. У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним загиблого героя.