Він казав, що мусить там бути, – директор школи про загиблого на Донбасі Івана Ковальовського

На Донбасі 26 квітня загинув військовий родом з Івано-Франківської області. Життя Івана Ковальовського обірвала куля снайпера. На рідній Городенківщині про нього згадують, як про чуйну, добру та працьовиту людину.
Джерело:24 канал
Про те, яким був загиблий герой, розповів 24 каналу Ярема Сташків – директор Далешівської загальноосвітньої школи. Саме цей заклад і закінчив Іван Ковальовський.
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Про смертельне поранення батька розповіли сину загиблого
Ярема Богданович дізнався про трагедію від родини полеглого захисника, адже його сестра теж працює у школі. З командиром частини спілкувався син Івана. Саме йому розповіли по смертельне поранення батька – куля ворожого снайпера прошила хребет та черевну порожнину.
Іван казав, що я мушу там бути, там мої колеги, там хлопці загинули,
– поділився директор спогадами.
Іван прислав прапор, підписаний хлопцями з бригади
До рідної школи Іван Ковальовский передав речі з фронту, які досі турботливо зберігають.
Він прислав мені прапор, підписаний хлопцями з бригади, медаль прислав. Усе це в школі зберігається,
– додав Ярема Богданович.
Після повідомлення про загибель у школі провели лінійку, на якій і вшанували героя. Усі схилили голову під час хвилини мовчання.
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Понад все герой любив рибалку
Очільник школи каже, що Іван був звичайною людиною: працьовитою, уважною, понад все полюбляв рибалку. Міг гайнути на Дністер, аби зайнятись улюбленою справою.
Іван вже отримував поранення у 2015 році
Ще 6 років тому захисник вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО. Він підірвався на розтяжці і зазнав важких травм. Лікувався Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт. Позивний "Африка", як розповів Ярема Сташків, Іван отримав, оскільки служив у Сьєрра-Леоне.Іван Ковальовський проживав у Дніпрі. Йому було 48 років. У загиблого залишилась дружина та двоє дітей.
Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним загиблого героя.