Разом з вітчимом їздив на Майдан

Олександр був активним учасником Революції Гідності, а з початком російської агресії вирішив захищати наші кордони на Донбасі. Вітчим загиблого також військовий – ветеран батальйону "Кривбас" Василь Холод.

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Сашко був зі мною на Майдані. Скрізь. Він робив те ж, що робив і я. Син патріотом був. Він любив Україну – і з Майдану за неї стояв,

– розповів Холод.

У 2014 році Горбенко пройшов вишкіл "Степової Сотні" у рідному Кривому Розі. Він хотів навчитися поводитися зі зброєю. За словами заступника голови Криворізької асоціації учасників АТО Олега Забояка, Олександр одразу відрізнявся від інших.

"Тоді до нас багато людей на хвилі патріотизму долучалося. Але таких як Сашко – справжніх – було видно одразу. Він виділявся своїм патріотизмом, рішучістю, лідерськими якостями", – пояснив Забояка.

Коли стало відомо про смерть бійця, ЗМІ опублікували фото Олександра у тільнику. Забояка розповів, що насправді носити її дозволяли не всім. Таке право потрібно було заслужити: "Він це заслужив – своїми знаннями, навичками, переконаннями. Він був гідний".



Тільник дозволяли носити лише тим, хто на це заслужив / Фото Криворізької асоціації учасників АТО

"Я не буду молодий вдома відсиджуватися", – Горбенко

В Інгульській Паланці Олександр навчив побратимів нападів тайського боксу. Коли розпочалася війна, хлопець вирушив на схід добровольцем у складі батальйону "Січеслав".

Мама його відмовляла, але він стояв на своєму. Казав: "Дядя Вася он старий – і то воює, а я, молодий, вдома відсиджуватимуся? Я йду". Поставив матір перед фактом,

– пригадав вітчим.

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Рік Олександр відслужив у "Січеславі", а згодом підписав контракт та на 3 роки вступив у 8 полк спецпризначення. У Хмельницькому, де базується цей підрозділ, він зустрів своє кохання й одружився. Там же в молодого подружжя народилася донечка, однак щасливе сімейне життя не склалося і молодята розлучилися.

Коронавірус спричинив у бійця ускладнення

Після завершення контракту Олександр влаштувався на місцевий металургійний комбінат "Арселор Міттал". Однак захворів на COVID-19 і важко переносив недугу. Вірус спричинив у бійця ускладнення, а медики довго не могли встановити справжній діагноз.

Військовий лікувався рік, а згодом вирішив повернутися в армію, бо не міг до мирного життя звикнути. Служив Горбенко старшим стрільцем у 10 гірсько-штурмовій бригаді.



На Донбасі загинув Олександр Горбенко / Фото з фейсбуку бійця

Воїн 4 дні боровся за життя у лікарні

15 липня 2021 року неподалік селища Нью-Йорк проросійські бойовики відкрили вогонь. Одна з мін вибухнула поруч з Олександром, якому не вистачило кілька метрів, аби заховатися в укриття. Боєць зазнав жахливих опіків: в нього обгоріло 80% тіла.

Під час транспортування гелікоптером у лікарню Харкова, воїн був при тямі. Однак згодом його ввели у медикаментозну кому, адже біль був надто сильний. Медики 4 доби боролися за життя Олександра, проте вижити йому не вдалося. Військовий помер у лікарні 19 липня.