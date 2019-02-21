Спогади Порошенка та молебінь від Тимошенко: як кандидати у президенти вшанували героїв Майдану

Цими днями Україна вшановує пам’ять загиблих на Майдані у 2014 році. Кандидати у президенти, які претендують на перемогу, теж не стояли осторонь. Хто з політиків прийшов на Майдан – з’ясовували журналісти 24 каналу.

Петро Порошенко згадував, як особисто був у набитому "тітушками" Маріїнському парку. А наступного дня на ютуб-каналі з'явилося відео з Порошенком, на якому він радить, як краще переносити поранених.

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Як і щороку, поїхав президент і покладати квіти до місця розстрілу Небесної Сотні у супроводі Дональда Туска. Через візит Порошенка усі підходи до Алеї на цей час перегородили охороною і металевою рамкою.



Порошенка разом з Дональдом Туском вшанували пам'ять героїв Майдану

Покласти квіти приходила і Юлія Тимошенко. Вона навіть привезла з собою власного священика, щоб провести молебень.



Тимошенко взяла участь у молебні за померлими на Майдані

Справжній меморіал Небесній сотні у Києві тільки планують зводити. Частина алеї Героїв стоїть обнесена парканом. А у Львові комплекс відкрили якраз до 5-ї річниці. Мер Львова Андрій Садовий попередив – меморіал ще будуть добудовувати.



Садовий відкрив у Львові Меморіал Героїв Небесної Сотні

Не згадують в ці дні Майдан хіба що ті, через кого він і почався. Кандидати, які називають себе опозиційними, а насправді – вихідці з "Партії регіонів", яка виправдовувала розстріли.

Згадали цими днями кандидати і про день герба України. І постили у соцмережах листівки із тризубом.

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А Юлія Тимошенко написала заяву в поліцію на чинного президента, а тепер тягне його до суду. Лідерка "Батьківщини" звинувачує Петра Порошенка в незаконній агітації і спробах сфальсифікувати результати виборів. А також у тому, що його команда сплатила значно менше за оренду Палацу спорту, ніж це коштує.

А кандидат Володимир Зеленський тим часом на претензії в незаконній агітації не зважає, чи вірніше зневажає. Він виклав в соцмережі новий спойлер майбутнього серіалу "Слуга народу-3", який можуть визнати передвиборчою агітацією. Прихильники шоумена підписали фото лаконічно: "43 відтінки сірого і один – зелений".



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