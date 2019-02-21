12:14
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Спогади Порошенка та молебінь від Тимошенко: як кандидати у президенти вшанували героїв Майдану

      132 Читать новость на русском

      Цими днями Україна вшановує пам’ять загиблих на Майдані у 2014 році. Кандидати у президенти, які претендують на перемогу, теж не стояли осторонь. Хто з політиків прийшов на Майдан – з’ясовували журналісти 24 каналу.

      Петро Порошенко згадував, як особисто був у набитому "тітушками" Маріїнському парку. А наступного дня на ютуб-каналі з'явилося відео з Порошенком, на якому він радить, як краще переносити поранених.

      Читайте також: Розстріли на Майдані: з’явилося відео з Порошенком біля поранених активістів

      Як і щороку, поїхав президент і покладати квіти до місця розстрілу Небесної Сотні у супроводі Дональда Туска. Через візит Порошенка усі підходи до Алеї на цей час перегородили охороною і металевою рамкою.

      Порошенка разом з Дональдом Туском вшанували пам'ять героїв Майдану
      Порошенка разом з Дональдом Туском вшанували пам'ять героїв Майдану

      Покласти квіти приходила і Юлія Тимошенко. Вона навіть привезла з собою власного священика, щоб провести молебень.

      Тимошенко взяла участь у молебні за померлими на Майдані
      Тимошенко взяла участь у молебні за померлими на Майдані

      Справжній меморіал Небесній сотні у Києві тільки планують зводити. Частина алеї Героїв стоїть обнесена парканом. А у Львові комплекс відкрили якраз до 5-ї річниці. Мер Львова Андрій Садовий попередив – меморіал ще будуть добудовувати.

      Садовий відкрив у Львові Меморіал Героїв Небесної Сотні
      Садовий відкрив у Львові Меморіал Героїв Небесної Сотні

      Не згадують в ці дні Майдан хіба що ті, через кого він і почався. Кандидати, які називають себе опозиційними, а насправді – вихідці з "Партії регіонів", яка виправдовувала розстріли.

      Згадали цими днями кандидати і про день герба України. І постили у соцмережах листівки із тризубом.

      Читайте також: Що говорять кандидати про церкву, і чому обходять це питання?

      А Юлія Тимошенко написала заяву в поліцію на чинного президента, а тепер тягне його до суду. Лідерка "Батьківщини" звинувачує Петра Порошенка в незаконній агітації і спробах сфальсифікувати результати виборів. А також у тому, що його команда сплатила значно менше за оренду Палацу спорту, ніж це коштує.

      А кандидат Володимир Зеленський тим часом на претензії в незаконній агітації не зважає, чи вірніше зневажає. Він виклав в соцмережі новий спойлер майбутнього серіалу "Слуга народу-3", який можуть визнати передвиборчою агітацією. Прихильники шоумена підписали фото лаконічно: "43 відтінки сірого і один – зелений".

      Пост Зеленського
      Пост Зеленського

      blog_ava
      Дерева у бруньках та снігопад: Іванка Трамп зачарувала зимовими фото Білого дому
      сьогодні
      3748
      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сьогодні , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 290
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сьогодні , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 385
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 796
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 2961
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1378
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук