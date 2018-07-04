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Спокуслива Алессандра Амброзіо зачарувала шанувальників блискучим червоним костюмом: фото

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Алессандра Амброзіо
Алессандра Амброзіо / GettyImages

Бразильська модель Алессандра Амбросіо відвідала захід бренду Lascana в Берліні. На вечірку 37-річна Амброзіо обрала розкішний костюм: насичено-червоний короткий топ на бретельках і брюки, розшиті паєтками.

Супермодель підібрала ідеальне взуття в тон костюму на підборах, а на шию вдягла золоте кольє.

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Алессандра також поширила фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Алессандра Амброзіо

Алессандра Амброзіо

Алессандра Амброзіо
Алессандра Амброзіо / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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