Спокуслива Алессандра Амброзіо зачарувала шанувальників блискучим червоним костюмом: фото
Бразильська модель Алессандра Амбросіо відвідала захід бренду Lascana в Берліні. На вечірку 37-річна Амброзіо обрала розкішний костюм: насичено-червоний короткий топ на бретельках і брюки, розшиті паєтками.
Супермодель підібрала ідеальне взуття в тон костюму на підборах, а на шию вдягла золоте кольє.
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Алессандра також поширила фотографії на своїй сторінці в Instagram.
Алессандра Амброзіо / Getty Images
Джерело: 24 Канал
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