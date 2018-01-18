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Спокуслива Астаф’єва попозувала у напівпрозорому купальнику: фото

04:32, сьогодні 184
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Фото з соцмереж

Українська співачка та колишня зірка Playboy Даша Астафєва виклала у мережу фото у напівголому вигляді.

Знімки зірка опублікувала у соціальній мережі Instagram 17 січня з підписом "Доброго ранку!".

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На фото Астаф’єва звабливо позує у напівпрозорому купальнику.

Love @lamare_official

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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