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      Спокуслива Барбара Палвін посвітила грудьми в прозорому жакеті: відео 18+

      1003 Читать новость на русском
      Барбара Палвін
      Барбара Палвін / Instagram / @realbarbarapalvin

      25-річна угорська модель Барбара Палвін знялась в новій рекламі бренду купальників Sports Illustrated. Відеоролик вийшов дуже пікантним, адже замість традиційного бюстгальтера в купальнику дівчина приміряла абсолютно прозорий жакет.

      "Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вже не вперше позує перед фотокамерами бренду купальників. Дівчина не соромиться оголятись у рекламних зйомках, адже володіє стрункими та апетитними формами, що привертають увагу покупців.

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      Для чергового відеоролику зваблива Барбара одягнула чорне бікіні, яке чудово підкреслювало її стрункі ноги та пружні сідниці. А для верху вона обрала лише прозорий жакет-курту з світло-зеленим обкантуванням. Оголене тіло, яке проглядалось крізь верхній одяг, розбурхало увагу прихильників бренду, через що вони залишил безліч захоплених слів в коментарях.

       

      Палвін сміливо демонструвала фігуру та ледь прикривала руками свої інтимні зони на грудях. Зйомка відбулась на морському узбережжі, де модель не побоялась намочити тіло та навіть спеціально пірнала під воду задля ефектніших кадрів.

      Варто нагадати, що Барбара Палвін 8 листопада стала однією з моделей, що вийшли на подіум грандіозного показу Victoria's Secret в Нью-Йорку. Як і всі інші "ангели", угорка приміряла два сексуальні набори білизни.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)

       

       

      Теги: Мода Еротика LifeStyle Victoria's Secret
      Джерело: 24 Канал
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