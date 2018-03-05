Спокуслива Белла Хадід похизувалась ідеальною фігурою в купальнику: фото
Знаменита американська модель Белла Хадід опублікувала пікантне фото в купальнику. Світлина з'явилась на сторінці Instagram.
На знімку зірка позує перед камерою в білому купальнику та мокрим волоссям, злегка піднявши руки вгору. Одяг підкреслив спокусливі форми Белли Хадід.
Читайте також: Відома модель Белла Хадід вразила стильним образом: фото
Вихідний,
– лаконічно підписала фото модель.
Белла Хадід на знімку стоїть у воді басейну, а її відображення видніється на глянцевих стінах приміщення. За лічені години світлину вподобали понад 500 тисяч користувачів соцмережі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі