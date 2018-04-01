01:15
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
  • четвер
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спокуслива Емілі Ратажковскі оголилась у фотосесії

1118 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою
Емілі Ратажковскі оголилась перед камерою / Фото з вільних джерел

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре здивувала прихильників відвертою фотосесією без одягу. Зірка не приховує свого задоволення від ідеального тіла та щоразу демонструє спокусливі форми.

Як відомо, Емілі Ратажковскі активно веде свій блог у соціальній мережі Instagram. Зірка відверто демонструє красу свого тіла, не соромлячись публікувати пікантні знімки.

Читайте також: Сексуальна Емілі Ратажковскі позувала топлес перед камерою: звабливе фото

Популярна модель взяла участь у черговій фотосесії для бренду Livin' Cool. Спершу Емілі Ратажковскі позувала у купальнику зеленого кольору. Модель грайливо вигнула спину, вмостившись на помаранчевому лежаку біля басейну.

Згодом Емілі Ратажковскі зняла верх купальника, залишившись тільки в трусах. Зірка відверто не демонструвала оголені груди, прикриваючи їх руками. Однак апетитні форми моделі все ж можна розгледіти.

Чарівні прикраси, ідеальний макіяж та хвилясте волосся пасували до сексуального образу Емілі Ратажковскі. Це підтвердили прихильники моделі, які із захватом коментували нові пікантні світлини.

NEW @inamorataswim @livincool

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук