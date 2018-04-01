Спокуслива Емілі Ратажковскі оголилась у фотосесії

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре здивувала прихильників відвертою фотосесією без одягу. Зірка не приховує свого задоволення від ідеального тіла та щоразу демонструє спокусливі форми.

Як відомо, Емілі Ратажковскі активно веде свій блог у соціальній мережі Instagram. Зірка відверто демонструє красу свого тіла, не соромлячись публікувати пікантні знімки.

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Популярна модель взяла участь у черговій фотосесії для бренду Livin' Cool. Спершу Емілі Ратажковскі позувала у купальнику зеленого кольору. Модель грайливо вигнула спину, вмостившись на помаранчевому лежаку біля басейну.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 31 Бер 2018 р. о 11:23 PDT

Згодом Емілі Ратажковскі зняла верх купальника, залишившись тільки в трусах. Зірка відверто не демонструвала оголені груди, прикриваючи їх руками. Однак апетитні форми моделі все ж можна розгледіти.

Чарівні прикраси, ідеальний макіяж та хвилясте волосся пасували до сексуального образу Емілі Ратажковскі. Це підтвердили прихильники моделі, які із захватом коментували нові пікантні світлини.

NEW @inamorataswim @livincool Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Бер 2018 р. о 12:17 PDT