Спокуслива Кайлі Дженнер позувала у леопардовій сукні: фото

Світська левиця та зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер активно веде свій Instagram. Дівчина часто показує своїм прихильникам стильні образи.

Цього разу, Кайлі позувала на фоні будинку у леопардовому платті на бретельках.

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На фотографіях Кайлі з нейтральним макіяжем виглядає надзвичайно ніжною і жіночною.



Кайлі Дженнер / Instagram

Нагадаємо, за даними аналітичного агентства D'Marie Analytics, за один рекламний пост в Instagram Кайлі Дженнер отримує щонайменше 1 мільйон доларів. Аналітики додали, що модель офіційно обігнала в рейтингу Бейонсе та стала "найдорожчою зіркою в Instagram". Замовні дописи сестра Кім Кардашян публікує не часто, тегуючи їх хештегом #ad.