Спокуслива Меган Фокс роздяглася для зйомок у глянці: фото (18+)
31-річна актриса Меган Фокс дала відверте інтерв’ю та попозувала у мереживній білизні для журналу Style Verify Magazine.
Фокс розповіла, що після того, як стала популярною почала страждати через знущання преси.
Читайте також: Топ-10 найгарячіших фото з Instagram Емілі Ратажковскі (18+)
Як тільки я відкривала рот, таблоїди робили з цього щось негативне та скандальне. Це огидно. Моя душа розривалася,
– пригадала акторка.
Вона додала, що з часом впоралася з цією проблемою завдяки духовним пошукам.
Також в журналі розмістили відверту фотосесію Фокс. Для фото зірка позувала у нижній білизні бренду Frederick's of Hollywood.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі