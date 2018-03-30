Спокуслива Меган Фокс роздяглася для зйомок у глянці: фото (18+)

31-річна актриса Меган Фокс дала відверте інтерв’ю та попозувала у мереживній білизні для журналу Style Verify Magazine.

Фокс розповіла, що після того, як стала популярною почала страждати через знущання преси.

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Як тільки я відкривала рот, таблоїди робили з цього щось негативне та скандальне. Це огидно. Моя душа розривалася,

– пригадала акторка.

Вона додала, що з часом впоралася з цією проблемою завдяки духовним пошукам.

Також в журналі розмістили відверту фотосесію Фокс. Для фото зірка позувала у нижній білизні бренду Frederick's of Hollywood.