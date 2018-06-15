Спокуслива Ратажковскі показала сідниці перед дзеркалом: фото (18+)

27-річна американська модель Емілі Ратажковскі вкотре зачарувала шанувальників у соціальних мережах новими знімками.

Модель опублікувала фото, на якому позує біля дзеркала у купальнику, на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Росіянин кумедно редагує фото Емілі Ратажковскі, додаючи себе: курйозна підбірка

Зазначимо, що в Емілі Ратажковскі є власний бренд купальників Inamorata, у рекламних кампаніях яких і знімається вона сама.

Так, на світлині Емілі демонструє нову модель купальника її особистої колекції.



Емілі Ратажковскі / Instagram

Нагадаємо, напередодні Емілі Ратажковскі вперше за довгий час стала обличчям модного глянцю Elle Australia, оскільки найчастіше вона бере учать в комерційних проектах та в кампейні власного бренду купальників.