Спокусливі "ангели" Victoria's Secret показали нову колекцію білизни: фото
05:12, сьогодні 1952 Читать новость на русском
Бренд Victoria's Secret підготував до Дня святого Валентина романтичну та спокусливу колекцію білизни.
Деякі фото з колекції, яку вже вcтигли приміряти неперевершені "ангели" опублікували в мережі.
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Для фото позували Тейлор Хілл, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс та інші.
Джерело: 24 Канал
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